Παραμένει το χάος στο Γκάτγουικ: Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ

Ο εντοπισμός ενός ύποπτου αντικειμένου στο δεύτερο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Γκάτγουικ προκάλεσε ένα απίστευτο χάος με χιλιάδες επιβάτες είτε να χάνουν τις πτήσεις τους, είτε να παραμένουν εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο και να εκτυλίσσονται ακόμα και σκηνές πανικού.

Η βρετανική αστυνομία έστειλε ομάδα πυροτεχνουργών στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου αντικειμένου σε αποσκευές ενώ πρώτα εκκενώθηκε ο σταθμός επιβατών.

Το περιστατικό στο Γκάτγουικ, το οποίο βρίσκεται περίπου 30 μίλια νότια του Λονδίνου, ανέτρεψε τα ταξιδιωτικά σχέδια του Σαββατοκύριακου για χιλιάδες επιβάτες, με περισσότερες από 600 πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν ή να απογειωθούν σήμερα από το Γκάτγουικ, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 121.000 θέσεις επιβατών, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αεροπορικών αναλύσεων Cirium.

Η αστυνομία του Σάσεξ, η τοπική δύναμη, δήλωσε ότι θα παραμείνει σε ισχύ ένας κλοιός ασφαλείας, ενώ το θέμα θα αντιμετωπιστεί. «Η αστυνομία κλήθηκε στον Νότιο Τερματικό του αεροδρομίου Γκάτγουικ στις 8.20 π.μ. της Παρασκευής μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου απαγορευμένου αντικειμένου σε αποσκευές», αναφέρεται σε ανακοίνωση. «Για προληπτικούς λόγους, μια ομάδα EOD (Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) έχει αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο».

✅ The earlier security alert has now been resolved and cleared by police. The South Terminal is reopening to staff and will be open to passengers shortly.

Trains will also start calling at Gatwick Airport once the terminal is fully reopened. We would like to thank everyone for… pic.twitter.com/yNseHHBPmR

— London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) November 22, 2024