Παράνομα παραπήγματα στον Δήμο Πηνειού: Δύο συλλήψεις για εστίες υγειονομικού κινδύνου

Δύο άνδρες συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Πηνειού, καθώς διαπιστώθηκε ότι διέμεναν σε αυτοσχέδια παραπήγματα χωρίς βασικές υποδομές υγιεινής, δημιουργώντας εστία κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

15 Ιαν. 2026 11:19
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν χθες το πρωί αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, σε περιοχή του Δήμος Πηνειού.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οι δύο άνδρες είχαν εγκαταστήσει αυτοσχέδια παραπήγματα, στα οποία διέμεναν χωρίς να πληρούνται οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για υγιεινή διαβίωση, καθώς δεν υπήρχαν υποδομές πόσιμου νερού και αποχέτευσης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί συνιστούσε εστία ανάπτυξης μολυσματικών νόσων και εν δυνάμει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή τους.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία.

