Παράνομες πισίνες παντού: Δηλωμένες μόλις 2 στις 10 – Έως 40.000 σε καθεστώς «τακτοποίησης»

Δεκάδες χιλιάδες παράνομες πισίνες έχουν νομιμοποιηθεί την τελευταία 15ετία, ωστόσο η πραγματική έκταση του φαινομένου παραμένει κρυφή, με την πλειονότητα να μην εμφανίζεται ούτε στην εφορία ούτε στα πολεοδομικά αρχεία.

03 Φεβ. 2026 13:39
Pelop News

Στις δεκάδες χιλιάδες υπολογίζεται ο αριθμός των παράνομων κολυμβητικών δεξαμενών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τα τελευταία 15 χρόνια, με τις εκτιμήσεις να ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό ακόμη και στις 40.000. Παρά ταύτα, επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν ότι τα στοιχεία αυτά απέχουν σημαντικά από την πραγματική εικόνα, καθώς αφορούν μόνο ένα μικρό μέρος των αυθαίρετων πισινών που έχουν κατασκευαστεί, ακόμη και σε περιοχές όπου απαγορεύονται ρητά από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μόλις δύο στις δέκα πισίνες σε ιδιωτικές κατοικίες είναι δηλωμένες στην εφορία, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της αδήλωτης δραστηριότητας.

Τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Περιβάλλοντος, προερχόμενα από τη βάση αυθαιρέτων του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, δείχνουν ότι από το 2011 έως σήμερα έχουν δηλωθεί συνολικά 1.905.631 τετραγωνικά μέτρα παράνομων πισινών. Αν ληφθεί ως μέτρο σύγκρισης μια τυπική πισίνα διαστάσεων 5×10 μέτρων (50 τ.μ.), τότε προκύπτει ότι περισσότερες από 38.000 πισίνες έχουν ενταχθεί σε διαδικασία «τακτοποίησης».

Η καταγραφή ανά νομοθετική ρύθμιση αναδεικνύει τη διαχρονική έκταση του φαινομένου. Με τον νόμο 4014/2011 δηλώθηκαν 35.424 τ.μ., ενώ ο νόμος 4178/2013 πρόσθεσε ακόμη 580.479 τ.μ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τον ισχύοντα νόμο 4495/2017, μέσω του οποίου έχουν δηλωθεί 1.289.728 τ.μ. παράνομων κολυμβητικών δεξαμενών. Για αυτή την κατηγορία, τα πρόστιμα που αναμένεται να εισπραχθούν υπέρ του Πράσινου Ταμείου εκτιμώνται σε 34,1 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δεν προκαλούν έκπληξη στον πρόεδρο του Σύλλογος Ελληνικών Επιχειρήσεων Πισίνας και Υδρομασάζ, Αλέξανδρος Κράλης, ο οποίος εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των παράνομων πισινών είναι πολύ μεγαλύτερος. Όπως σημειώνει, στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 120.000–130.000 πισίνες σε κατοικίες, εκ των οποίων μόλις 22.300 είναι δηλωμένες στην εφορία.

Η πιο συνηθισμένη παρανομία αφορά το είδος της άδειας. Αντί για οικοδομική άδεια, που απαιτείται κανονικά, πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν άδεια μικρής κλίμακας, η οποία προβλέπεται μόνο για προκατασκευασμένες πισίνες χωρίς εκσκαφές και σκυροδέματα. Στην πράξη, όμως, η άδεια αυτή συχνά χρησιμοποιείται καταχρηστικά για την κατασκευή κανονικών πισινών.

Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι και η πρακτική εμφάνισης της πισίνας στα σχέδια ως «υδάτινο στοιχείο» ή ρηχό αυλάκι, το οποίο τελικά μετατρέπεται σε πλήρη κολυμβητική δεξαμενή ή τζακούζι. Όπως επισημαίνεται, όλα αυτά γίνονται χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους, ακόμη και σε περιοχές με αυστηρό προστατευτικό καθεστώς.

Σύμφωνα με τον κλάδο, ο εντοπισμός των παράνομων πισινών δεν αποτελεί τεχνικά άλυτο πρόβλημα. Αντ’ αυτού, η πολιτεία επιλέγει τη διαδικασία των εθελοντικών δηλώσεων αντί για συστηματικούς ελέγχους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος επαναφέρει την πάγια πρότασή του για την καθιέρωση μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης για κάθε πισίνα, μέτρο που θα διευκόλυνε τόσο τον έλεγχο της νομιμότητας όσο και τη διαρκή παρακολούθηση της συντήρησής της.

