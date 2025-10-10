Παράταση έως 19 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της ΔΥΠΑ

Νέα προθεσμία δόθηκε για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εισαγωγής μαθητριών και μαθητών στις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, που λειτουργούν σε επτά πόλεις της χώρας με ειδικότητες στον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως και τις 19 Οκτωβρίου η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εισαγωγής στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) για το σχολικό έτος 2025–2026.

Οι σχολές προσφέρουν ειδικότητες υψηλής ζήτησης στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης, όπως:

  • υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου,
  • τεχνίτης μαγειρικής τέχνης,
  • τεχνίτης επισιτισμού.

Η εκπαίδευση βασίζεται στο δυικό σύστημα μάθησης, που συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση σε ξενοδοχεία 4* και 5*, προσφέροντας στους σπουδαστές πραγματική εμπειρία στον χώρο εργασίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω και διαθέτουν Απολυτήριο Γυμνασίου. Για την ειδικότητα «υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου» απαιτείται καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω gov.gr στη διαδρομή:
gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Πόλεις λειτουργίας ΠΕΠΑΣ: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδος.

Παροχές και οφέλη

Οι μαθητές/μαθήτριες απολαμβάνουν αμοιβή και ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας, σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία, καθώς και:

  • επίδομα στέγασης 240€ μηνιαίως,
  • σίτιση 9€ ημερησίως,
  • σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές,
  • δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

Η εβδομαδιαία αμοιβή στο πλαίσιο της μαθητείας στις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 186,70 ευρώ, με 8ωρη απασχόληση πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα: https://www.dypa.gov.gr/mathitia?tab=peiramatikes-skholes-epas-dypa&tab2=&tab3=

 
