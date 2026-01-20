Παράταση έως 6 Φεβρουαρίου για το πρόγραμμα «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» – Τι ισχύει για τα δικαιολογητικά

Παράταση έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 για την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων στη β’ φάση του πιλοτικού προγράμματος «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον» ανακοίνωσε το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Όπως επισημαίνεται, η παράταση αφορά δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους και την απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεμβάσεων προσβασιμότητας σε κατοικίες.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι, για τη διευκόλυνση των πολιτών, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σημαντικές απλουστεύσεις στη διαδικασία. Ειδικότερα, για παρεμβάσεις που αφορούν κινητό εξοπλισμό δεν απαιτείται τεχνική έκθεση μηχανικού ούτε δικαιολογητικά που σχετίζονται με το ακίνητο, όπως Ε1 ή Ε9. Για παρεμβάσεις που δεν απαιτούν άδεια μικρής κλίμακας, στο παρόν στάδιο υποβάλλονται μόνο φωτογραφίες της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ η σχετική βεβαίωση του άρθρου 30 του Ν. 4495/2017 κατατίθεται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Τεχνική έκθεση μηχανικού απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις παρεμβάσεων που χρειάζονται άδεια μικρής κλίμακας ή αφορούν εγκατάσταση αναβατορίου, με την άδεια να υποβάλλεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί ειδικές διευκολύνσεις για παρεμβάσεις που αφορούν κωφούς και βαρήκοους, καθώς αρκετές από αυτές εντάχθηκαν σε ευνοϊκότερη κατηγορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, μέχρι σήμερα 1.311 δικαιούχοι έχουν λάβει την προβλεπόμενη προκαταβολή, που αντιστοιχεί στο 50% του εγκεκριμένου ποσού, ώστε να ξεκινήσουν τις παρεμβάσεις. Άλλοι 428 αναμένεται να λάβουν την προκαταβολή εντός της εβδομάδας, ενώ 165 αιτήσεις με συμπληρωματικά στοιχεία βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης. Παράλληλα, δύο δικαιούχοι έχουν ήδη ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις τους.

Η νέα παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να διευκολυνθούν οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις έχουν προεγκριθεί, ώστε να προχωρήσουν σε έργα που ενισχύουν ουσιαστικά την αυτονομία και την ποιότητα ζωής των Ατόμων με Αναπηρία.

