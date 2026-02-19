Παράταση έως το 2026 για χρηματοδότηση αγροτών και αγροτικά ακίνητα – Νέες ρυθμίσεις «ανάσα»

Σε παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 κρίσιμων ρυθμίσεων για τη χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και την παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων προχωρά η κυβέρνηση, επιχειρώντας να ενισχύσει τη ρευστότητα και τη σταθερότητα στον πρωτογενή τομέα σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων.

Η νέα νομοθετική παρέμβαση επεκτείνει την ισχύ διατάξεων που είχαν θεσπιστεί τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας και να αποφευχθούν εμπλοκές σε χρηματοδοτήσεις και συμβάσεις χρήσης γης.

Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα η πρόσβαση σε δανεισμό

Κεντρικό σημείο της ρύθμισης αποτελεί η παράταση της προθεσμίας του άρθρου 23 της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ν. 4690/2020), που επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να συνάπτουν και να ανανεώνουν δάνεια, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις από τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα, που έληγε με την προηγούμενη προθεσμία, παρατείνεται πλέον έως το τέλος του 2026, προσφέροντας σημαντική διευκόλυνση σε παραγωγούς που αντιμετωπίζουν εκκρεμότητες με ασφαλιστικές εισφορές, αλλά χρειάζονται άμεση ρευστότητα για την έναρξη ή συνέχιση της καλλιεργητικής περιόδου.

Η ρύθμιση θεωρείται κομβική, καθώς το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό και οι χρηματοδοτικές ανάγκες αυξημένες, ιδίως σε μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων στις τιμές των αγροτικών εφοδίων.

Παράταση στις παραχωρήσεις αγροτικής γης

Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνονται και οι προθεσμίες των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018.

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται η ισχύς των αποφάσεων παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4061/2012, ώστε να μη βρεθούν εκτός νομικού πλαισίου αγρότες που ήδη καλλιεργούν τις συγκεκριμένες εκτάσεις. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και διασφαλίζεται η συνέχεια της παραγωγής.

Διατηρείται η δυνατότητα παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ενισχύοντας την είσοδο και την παραμονή παραγωγών στον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Η αξιοποίηση της δημόσιας αγροτικής γης αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη της αγροτικής δραστηριότητας και την προσέλκυση νέων ανθρώπων στην παραγωγή.

Η δήλωση του Κώστας Τσιάρας

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε:

«Η κυβέρνηση του Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει συνειδητά να σταθεί έμπρακτα δίπλα στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Σήμερα παρατείνουμε εκ νέου μια κρίσιμη ρύθμιση που επιτρέπει στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να έχουν πρόσβαση σε δανεισμό και χρηματοδότηση χωρίς το εμπόδιο της ασφαλιστικής ενημερότητας. Το κάνουμε γιατί γνωρίζουμε ότι, ιδιαίτερα στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου, οι ανάγκες είναι αυξημένες και η ρευστότητα καθοριστική για να ξεκινήσει και να εξελιχθεί ομαλά η παραγωγή».

Ο υπουργός τόνισε ότι πρόκειται για «πολιτική επιλογή στήριξης της αγροτικής οικονομίας», επισημαίνοντας πως η στρατηγική της κυβέρνησης εστιάζει σε τρεις βασικούς πυλώνες: περισσότερη ρευστότητα, καλύτερη αξιοποίηση της γης και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους.

«Πιστεύουμε στις δυνατότητες του Έλληνα αγρότη και επενδύουμε στη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα», κατέληξε.

Στόχος η σταθερότητα και η βιωσιμότητα

Οι νέες παρατάσεις κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας σε αγροτικές περιοχές, καθώς δίνουν χρονικό περιθώριο προσαρμογής σε παραγωγούς που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και ταυτόχρονα ενισχύουν την προοπτική ανανέωσης του αγροτικού πληθυσμού.

Σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής και οι διεθνείς πιέσεις παραμένουν υψηλές, οι ρυθμίσεις αυτές φιλοδοξούν να λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας για τον πρωτογενή τομέα και να ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξή του τα επόμενα χρόνια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



