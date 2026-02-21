Παράταση στον διαγωνισμό: Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά Πατρών

Σε νέα παράταση οδηγείται η διαδικασία για το έργο αναβάθμισης της Πλατείας Ελευθερίας στα Προσφυγικά Πατρών», προϋπολογισμού 935.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), μετά από ομόφωνη απόφαση της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Πατρέων.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη δεύτερη παράταση ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί εντός των αρχικών χρονικών ορίων.

Η καθυστέρηση αποδίδεται στην προδικαστική προσφυγή που υπεβλήθη στις 31 Μαρτίου 2025 από μια τεχνική εταιρεία, καθώς και στις εξελίξεις που ακολούθησαν σε δικαστικό επίπεδο. Η προσφυγή οδήγησε στην απόρριψη μιας προσφοράς για το έργο και οι εν λόγω νομικές εκκρεμότητες είχαν ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου.

Καθώς η ισχύς των οικονομικών προσφορών έληγε στις 25 Φεβρουαρίου 2026 και των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στις 25 Μαρτίου 2026, η Προϊσταμένη Αρχή κάλεσε τους δύο εναπομείναντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν την ισχύ τους για επιπλέον επτά μήνες.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η παράταση των οικονομικών προσφορών έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 και των εγγυητικών επιστολών έως τις 25 Οκτωβρίου 2026. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν εμπρόθεσμα δύο συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κι έτσι εγκρίθηκε η παράταση για τη συνέχιση της διαδικασίας για τη συμβασιοποίηση του έργου.

Η ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θεωρείται κομβικής σημασίας για τη συνοικία των Προσφυγικών, καθώς το έργο συμπληρώνει τη συνολική αναβάθμιση της περιοχής μαζί με την ανάπλαση που εκτελείται εδώ και δύο χρόνια.

Την πλατεία περιβάλλουν οι οδοί Πόντου – Προύσσης – Φωκαίας – Περγάμου, εκ των οποίων οι οδοί Προύσσης και Περγάμου έχουν διαμορφωθεί και λειτουργούν ως πεζόδρομοι.

Το έργο της πλατείας, αφορά κυρίως ανακατασκευή δαπέδων -πλακοστρώσεις, συντήρηση – εμπλουτισμό φύτευσης, αποκατάσταση φθορών, αντικατάσταση φωτισμού, σύνδεση με τους δύο πεζόδρομους που συνορεύει η πλατεία, αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού, αναδιαμόρφωση και ανακατασκευή της παιδικής χαράς, συντήρηση – ανάδειξη μνημείων της πλατείας.

Κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης της πλατείας, είναι η προσπάθεια σεβασμού, διατήρησης και αξιοποίησης της υπάρχουσας ιστορικής σημασίας της και η δημιουργία ενός «πάρκου μνήμης» με ανάδειξη των ιστορικών μνημείων της (τέσσερα αγάλματα – μνημεία).

Η πυκνή βλάστηση του χώρου θα τονιστεί, με στόχο τη δημιουργία μιας πλατείας – πάρκου, που θα λειτουργεί ως πνεύμονας πρασίνου για την περιοχή.

