Παραβάσεις …. ολόκληρου του ποινικού κώδικα: Παραπήγματα, μόλυνση, απειλή, αντίσταση και κλοπές!

Πλούσιο στη Δυτική Ελλάδα το Αστυνομικό Δελτίο

10 Ιαν. 2026 13:24
Pelop News

Αρκετά πλούσιο το Αστυνομικό Δελτίο στη Δυτική Ελλάδα, καθώς είχαμε συλλήψεις για παραβάσεις σχεδόν ολόκληρου του ποινικού κώδικα!

Δυτική Ελλάδα: 832 παραβάσεις ο μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης

Αναλυτικά το σχετικό ενημερωτικό:

«ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
Σύλληψη για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων

Συνελήφθησαν, σε διαφορετικές περιπτώσεις, χθες το πρωί, σε περιοχή της
Κυλλήνης, από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού,
δυο ημεδαποί άνδρες, διότι σε αστυνομικούς ελέγχους, που διενεργήθηκαν,
διαπιστώθηκε ότι είχαν εγκαταστήσει αυτοσχέδια παραπήγματα, όπου
διέμεναν, χωρίς την ύπαρξη αναγκαίων έργων υποδομής για την υγιεινή
διαβίωση (πόσιμο νερό, αποχέτευση) δημιουργώντας εστία ανάπτυξης
μολυσματικών νόσων.
Σύλληψη για καταδικαστικές αποφάσεις

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού
Τμήματος Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο, που
του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος του δυο
καταδικαστικές αποφάσεις του Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών, με τις οποίες καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης πέντε
μηνών για απειλή, αντίσταση, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απλή
σωματική βλάβη.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σύλληψη
με ένταλμα για κλοπή και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής Συνελήφθη, χθες
το βράδυ, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και
Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε
σε βάρος του ένταλμα σύλληψης της Ανακρίτριας Αγρινίου, για κλοπή και
διακεκριμένη περίπτωση κλοπής».

