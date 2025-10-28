Παρέμεινε πρόεδρος ο Μ Τσουραμάνης στη ΝΕΠ, δείτε όλο το νέο ΔΣ
Σε σώμα συγκρατήθηκε χθες το νέο ΔΣ της ομάδας πόλο της ΝΕΠ με τον Μανόλη Τσουραμάνη να συνεχίζει στον προεδρικό θώκο του συλλόγου, ενώ έγινε γνωστή και το υπόλοιπο Δ.Σ.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΠ, έπειτα από τις αρχαιρεσίες
που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και στις οποίες ψήφισαν 68 μέλη.
Η νέα διοίκηση έχει αναλυτικά ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μανώλης Τσουραμάνης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Μανέτας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θόδωρος Κανελλόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ: Γιώργος Ανδρουτσέλης
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελευθερία Ματσούκη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: Μαρία Μανέτα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ: Λεωνίδας Κοντάκος
ΜΕΛΗ: Δημήτρης Σινέμογλου, Παναγιώτης Κοτσαύτης, Μαρία Παπούλια, Βασίλης Φουρκιώτης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Σπύρος Χρυσανθακόπουλος, Αγγελική Κουτσή, Κωνσταντίνα Ζέβρα
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Κώστας Μαργαρίτης (πρόεδρος), Γιώργος Γιαννακέας, Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου (μέλη)”.
