Παρεμβάσεις σε ιστορικά κτίρια και συνοικίες: Ο Δήμος Πατρέων παρουσιάζει το νέο αποτύπωμα αναπλάσεων

Με μια εκτενή αναφορά στις αναπλάσεις και αποκαταστάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ο Δήμος Πατρέων παρουσιάζει το σχέδιό του για την ανανέωση του ιστορικού ιστού, την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων και την ανάδειξη σημείων πολιτισμού σε όλη την πόλη. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν από το ιστορικό κέντρο έως εκτεταμένες περιοχές πρασίνου και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Ο Δήμος Πατρέων κάνει έναν συνολικό απολογισμό των παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια σε κτίρια, δρόμους, πλατείες και ιστορικά σημεία της πόλης, τονίζοντας πως ο στόχος είναι διπλός: η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και η διάσωση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Πάτρας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου, Άνω και Κάτω Πόλης, η οποία προχωρά με εκτεταμένο πρόγραμμα πεζοδρομήσεων, νέο φωτισμό, περισσότερο πράσινο και σύγχρονο αστικό εξοπλισμό. Η χάραξη τριών θεματικών διαδρομών επιτρέπει στους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιηγούνται στα μνημεία της αρχαίας και νεότερης ιστορίας.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στις διατηρητέες κλίμακες των οδών Αγίου Νικολάου, Γεροκωστοπούλου, Πατρέως και Τριών Ναυάρχων, οι οποίες αποκαταστάθηκαν, φωτίστηκαν και παραδόθηκαν αναβαθμισμένες, αποτελώντας και πάλι ασφαλή σύνδεση της Άνω με την Κάτω Πόλη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παλαιό Αρσάκειο, ένα κτίριο συνδεδεμένο με την ιστορία της Πάτρας, το οποίο έως το 2018 ήταν σε κατάσταση κατάρρευσης. Πλέον βρίσκεται σε φάση πλήρους αποκατάστασης και ενεργειακής αναβάθμισης.

Σημαντική μεταμόρφωση υπέστησαν και τα Παλαιά Σφαγεία. Το κτίριο, που το 2014 παραδόθηκε λεηλατημένο, λειτουργεί ξανά ως πολυχώρος πολιτισμού: στεγάζει τον Καρναβαλικό Οργανισμό, εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, καθώς και εκθέσεις, συναυλίες και συνέδρια. Με την Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ως κέντρου μελέτης για το Πατρινό Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών.

Αποκατάσταση βρίσκεται σε εξέλιξη και στο ιστορικό κτίριο του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, έργο του Χριστιανού Χάνσεν, το οποίο μετατρέπεται σε Εκθεσιακό–Μουσειακό χώρο και μελλοντικά θα λειτουργήσει ως Ψηφιακό Κέντρο Οπτικοακουστικής Κληρονομιάς.

Ανάλογο σχεδιασμό έχει και το πρώην συγκρότημα του Α.Σ.Ο., το οποίο προορίζεται να αποκτήσει νέες χρήσεις, συνδυάζοντας πολιτισμό, αθλητισμό, εκθέσεις και χώρους ψυχαγωγίας, συμβάλλοντας στη συνολική ανάπλαση της περιοχής.

Ξεχωριστή θέση στις παρεμβάσεις έχει το camping του έλους Αγυιάς, μια έκταση 225 στρεμμάτων που έχει μετατραπεί σε Οικολογικό Πάρκο, με διαδρομές περιπάτου και χώρους αναψυχής, λειτουργώντας ως φυσικό και πολιτισμικό σημείο αναφοράς.

Από το 2026 θα ξεκινήσει η συντήρηση και αναβάθμιση της πλατείας Γεωργίου, της ιστορικής πλατείας της Πάτρας, ενώ την ίδια χρονιά ξεκινά και το πρώτο υποέργο για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και της νεολαίας.

Ο Δήμος Πατρέων επισημαίνει πως συνεχίζει τις παρεμβάσεις με στόχο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε τα ιστορικά σημεία της πόλης να παραμείνουν ζωντανά και προσβάσιμα στις επόμενες γενιές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



