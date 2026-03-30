Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ

Με παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία της Πάτρας συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, με στόχο τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας κοινόχρηστων χώρων.

Στον δημοτικό χώρο στάθμευσης στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου, συνεργεία του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, πραγματοποιούν εργασίες καθαρισμού και ευπρεπισμού.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κοπή χόρτων και βάτων, κλάδεμα δέντρων, καθώς και απομάκρυνση απορριμμάτων, μπαζών και ογκωδών αντικειμένων που είχαν εγκαταλειφθεί σε διάφορα σημεία του χώρου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και εργασίες ασφαλτόστρωσης στον ίδιο χώρο, από τη Διεύθυνση Συντήρησης και Αυτεπιστασίας, ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω οι συνθήκες χρήσης του δημοτικού πάρκινγκ.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης πρασίνου στην πλατεία Δροσοπούλου, αλλά και κατά μήκος των πεζοδρομίων της οδού Αθηνών. Οι παρεμβάσεις καλύπτουν το τμήμα από το υπεραστικό ΚΤΕΛ έως και τη διασταύρωση με την οδό Πέντε Πηγαδίων, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού για τη φροντίδα και αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

