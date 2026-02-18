Παρέμβαση Γ. Παπανδρέου για την κατάρρευση στην Πατρών–Τριπόλεως: Ζητά μόνιμες λύσεις και σαφές χρονοδιάγραμμα

Με πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού και Βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Γιώργος Α. Παπανδρέου, κατατέθηκε κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών καθώς και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σχετικά με την πρόσφατη κατάρρευση τμήματος της Εθνικής Οδού Πατρών–Τριπόλεως (Ε.Ο. 33, πρώην 111).

Την Ερώτηση συνυπογράφουν οι υπεύθυνοι Κ.Τ.Ε. του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Τάσος Νικολαΐδης, Παναγιώτης Δουδωνής, Ανδρέας Πουλάς και ο Βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης.

Στρατηγικής σημασίας άξονας με διαχρονικά προβλήματα

Στην Ερώτηση επισημαίνεται η στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης οδικής αρτηρίας, η οποία διασφαλίζει τη σύνδεση των ορεινών περιοχών της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αρκαδίας με τα αστικά κέντρα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαπεριφερειακή συνοχή της Δυτικής Ελλάδας και της κεντρικής Πελοποννήσου.

Παρά τη σημασία της, η Ε.Ο. Πατρών–Τριπόλεως παρουσιάζει, όπως τονίζεται, σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα ασφάλειας, χάραξης και ανθεκτικότητας, με συχνές κατολισθήσεις και φαινόμενα διάβρωσης, τα οποία κλιμακώθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ύψος της Δίβρης Ηλείας, όπου –σύμφωνα με την Ερώτηση– το οδόστρωμα έχει υποστεί εκτεταμένες καθιζήσεις, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί πλήρως η οδική σύνδεση από και προς την Πάτρα, τον Πύργο και την Αρχαία Ολυμπία. Κάτοικοι φέρονται να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις τους, αναγκαζόμενοι να διανύουν μεγάλες παρακάμψεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται λόγος ακόμη και για πεζή μετακίνηση λόγω απουσίας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.

Ανησυχία εκφράζεται και για την ασφάλεια των μαθητών, οι οποίοι, σύμφωνα με το κείμενο, μετακινούνται σε επικίνδυνα τμήματα του κατεστραμμένου δρόμου.

«Η ασφαλής μετακίνηση είναι δικαίωμα, όχι προνόμιο»

Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου υπογραμμίζει ότι η ύπαρξη σύγχρονων και ανθεκτικών οδικών υποδομών δεν αποτελεί προνόμιο, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη. Τονίζει επίσης ότι όταν η Πολιτεία δεν διασφαλίζει στοιχειώδεις συνθήκες οδικής ασφάλειας απέναντι σε γνωστούς και επαναλαμβανόμενους κινδύνους, τότε τίθεται ζήτημα εκπλήρωσης της συνταγματικής υποχρέωσης προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας.

Στην Ερώτηση ασκείται κριτική στις μέχρι σήμερα εξαγγελίες, οι οποίες –όπως αναφέρεται– περιορίζονται σε προσωρινές λύσεις, όπως πρόχειρες παρακάμψεις ή εργασίες συντήρησης, χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό μόνιμης αποκατάστασης και αναβάθμισης του άξονα.

Τα πέντε ερωτήματα προς τους Υπουργούς

Οι βουλευτές ζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε πέντε βασικά σημεία:

Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την αναγκαία αναβάθμιση της Ε.Ο. Πατρών–Τριπόλεως και την υλοποίηση μόνιμων αντιδιαβρωτικών και προστατευτικών έργων στα επίμαχα τμήματα. Αν υπάρχει πλήρες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες ενέργειες και σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες. Αν προτίθεται το Υπουργείο να εντάξει τον άξονα σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανθεκτικών οδικών υποδομών στο πλαίσιο της κλιματικής προσαρμογής και της πολιτικής προστασίας. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα μόνιμης και ασφαλούς αποκατάστασης της κυκλοφορίας στο ύψος της Δίβρης, χωρίς προσφυγή σε προσωρινές λύσεις. Ποια έργα έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ποια έχουν προγραμματιστεί και ποια αιτήματα έχει διατυπώσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την άρση της επικινδυνότητας.

Η παρέμβαση έρχεται σε μία περίοδο όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναδεικνύουν την ανάγκη για ανθεκτικές υποδομές και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ιδίως σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν πληθυσμιακή συρρίκνωση.

Το ζητούμενο πλέον είναι οι απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργείων και, κυρίως, η δρομολόγηση συγκεκριμένων και μόνιμων έργων που θα διασφαλίσουν την ασφαλή και απρόσκοπτη διαπεριφερειακή σύνδεση.

