Παρέμβαση Γεωργιάδη για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι

Παρέμβαση του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη για τον θάνατο 16χρονης  έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, από κατανάλωση αλκοόλ.

Άδωνις Γεωργιάδης
23 Οκτ. 2025 8:37
Pelop News

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης παρενέβη για το περιστατικό του θανάτου της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, έχοντας ως φαίνεται καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Θάνατος 16χρονης Γκάζι: Γιατί δεν ενημερώθηκε η Αστυνομία, πως αντέδρασε ο υπεύθυνος καταστήματος

Ο κ. Γεωργιάδης στην εκπομπή  μιλώντας στην «Πρωινή Ζώνη» του Action24 δήλωσε: «Ήταν άσφυγμο, με μυδρίαση. Το κορίτσι είχε πεθάνει»,  και πρόσθεσε: «Πήγαν την 16χρονη αμέσως στον Ευαγγελισμό, όπου έπεσαν πάνω της όλοι οι γιατροί και ακολούθησαν όλα όσα προβλέπει το πρωτόκολλο — αναζωογόνηση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για να ξεκινήσει η καρδιά. Δυστυχώς, το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό πριν φτάσει στο νοσοκομείο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε επίσης ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε κανονικά, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, διευκρινίζοντας πως δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία, αλλά του Νοσοκομείου, όπως και έγινε, διαψεύδοντας τις φήμες περί καθυστέρησης ή παράλειψης ενημέρωσης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:42 Που θα δείτε τις σημερινές μάχες του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ
10:37 Η απάντηση της ΕΛΑΣ σε Γεωργιάδη και «Ευαγγελισμό» για τον θάνατο 16χρονης στο Γκάζι
10:34 Γαλλία: Έγινε αναπαράσταση της ληστείας, όλα έγιναν σε 3 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα
10:30 Αντιδιαβρωτικά έργα σε Συχαινά-Γηροκομειό-Δυτ. Αχαΐα: Τον επόμενο μήνα ξεκινάει η θωράκιση
10:28 Πάτρα: Καταγγελία για βανδαλισμό των γραφείων της Νίκης
10:20 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες της ΝΕΠ από τον Αλιμο
10:17 Αλιμος: Διασωληνωμένος 15χρονος στη ΜΕΘ, κατέρρευσε σε γυμναστήριο
10:13 Τι υποστηρίζει η μητέρα του «εγκεφάλου» για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
10:09 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πιτσιλής: Μέχρι τέλος 2025 θα ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα ΚΥΔ
9:50 Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: Η «Maria» στις 27 και 28/10
9:48 Γκάζι -Θάνατος 16χρονης: Τι αναφέρουν «Ευαγγελισμός» και 1η ΥΠΕ
9:43 Ωρα Πατρών: «Πρόταση απαλλαγής των δημοτικών τελών οικιών των φοιτητών ή μείωσης κατά 50%»
9:38 Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από την Παρασκευή ενόψει 28ης Οκτωβρίου
9:38 ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 34 συλληφθέντες για το κύκλωμα επιδοτήσεων, ζημιά άνω των 19 εκ. ευρώ στην ΕΕ
9:31 Πάτρα: Το Σάββατο η Τελετή Απονομής Βραβείων του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025
9:25 Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίου του «Η ΚΑΓΚΕΛΩ» του Δημήτρη Μανιάτη
9:19 Αίγιο: Φεστιβάλ Χορωδιακές Συναναστροφές VIII «Οδός Χορωδών»
9:10 Κινητοποιήσεις για δημόσια υγεία και Οδοντωτό σήμερα στα Καλάβρυτα
9:09 Ιστορική συνάντηση Πάπα και βασιλιά Καρόλου στη Ρώμη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ