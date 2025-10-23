Παρέμβαση Γεωργιάδη για τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης παρενέβη για το περιστατικό του θανάτου της 16χρονης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, έχοντας ως φαίνεται καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Θάνατος 16χρονης Γκάζι: Γιατί δεν ενημερώθηκε η Αστυνομία, πως αντέδρασε ο υπεύθυνος καταστήματος

Ο κ. Γεωργιάδης στην εκπομπή μιλώντας στην «Πρωινή Ζώνη» του Action24 δήλωσε: «Ήταν άσφυγμο, με μυδρίαση. Το κορίτσι είχε πεθάνει», και πρόσθεσε: «Πήγαν την 16χρονη αμέσως στον Ευαγγελισμό, όπου έπεσαν πάνω της όλοι οι γιατροί και ακολούθησαν όλα όσα προβλέπει το πρωτόκολλο — αναζωογόνηση, διασωλήνωση και χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών για να ξεκινήσει η καρδιά. Δυστυχώς, το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό πριν φτάσει στο νοσοκομείο».

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε επίσης ότι η ενημέρωση της Αστυνομίας έγινε κανονικά, όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες, διευκρινίζοντας πως δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΚΑΒ να ειδοποιεί την Αστυνομία, αλλά του Νοσοκομείου, όπως και έγινε, διαψεύδοντας τις φήμες περί καθυστέρησης ή παράλειψης ενημέρωσης

