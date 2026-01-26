Παρέμβαση Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά απευθυνόμενη σε Μητσοτάκη

Η Μαρία Καρυστιανού που εισέρχεται όλο και πιο ενεργά στον χώρο της πολιτικής ενόψει της ανακοίνωσης του κόμματος της, έκανε την πρώτη παρέμβαση για τα ελληνοτουρκικά, ζητώντας από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δημόσια ενημέρωση για την ατζέντα της επικείμενης συνάντησης που θα έχει με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα, θέτοντας μάλιστα ζήτημα αναγκαιότητας ή μη πραγματοποίησης της εν λόγω συνάντησης των δύο ηγετών.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε στο X, η κ. Καρυστιανού αναφέρει ότι η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της γείτονος Χακάν Φιντάν, που ανέφερε ότι «δεν πρέπει να σηκωθούμε από το τραπέζι αν δεν λυθούν τα προβλήματα».

Γι’ αυτό η ίδια ζητά να υπάρξει ενημέρωση από τον πρόεδρο της κυβέρνησης, με στόχο «οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής», όπως και για τις θέσεις της κυβέρνησης επί των θεμάτων που θα συζητηθούν, χωρίς να δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις…

Προσθέτει δε, ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όπως απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, «είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

Γράφει χαρακτηριστικά: «Κύριε Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”.

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής∙ και (β) ποιες οι θέσεις της Κυβέρνησής σας επ’ αυτών».

Και καταλήγει: «Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

