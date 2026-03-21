Παρέμβαση με μήνυμα ευθύνης από τον Μητροπολίτη Πατρών για τη βία και την κρίση αξιών

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα φαινόμενα βίας, παραβατικότητας και αποσύνθεσης που καταγράφονται όλο και συχνότερα, αναφέρθηκε ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος κατά την ομιλία του στη διάρκεια της Ακολουθίας της Δ΄ Στάσης των Χαιρετισμών, στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών.

Με αφετηρία τη δημόσια συζήτηση που αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα γύρω από τη βία στα σχολεία και τις πολλαπλές εκφάνσεις επιθετικότητας που εμφανίζονται στην κοινωνία, ο Σεβασμιώτατος έθεσε το ερώτημα της ευθύνης και επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση για το ποιος φταίει για αυτή την εικόνα.

Όπως τόνισε, η ευθύνη δεν μπορεί να αποδοθεί σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά βαραίνει συνολικά την κοινωνία, η οποία, όπως είπε, για χρόνια ανέχθηκε μοιρολατρικά τη φθορά των παραδοσιακών και ηθικών αξιών. Στο ίδιο πλαίσιο υπογράμμισε ότι υπήρξε ανοχή απέναντι στην υποτίμηση όσων θεωρούνται ιερά και θεμελιώδη για την πνευματική και εθνική συγκρότηση του τόπου.

Ο Μητροπολίτης Πατρών έκανε λόγο για την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής ξένου προς την ιδιοσυγκρασία και την πολιτισμική ταυτότητα του ελληνικού λαού, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία αντιμετώπισε με αδιαφορία, όπως ανέφερε, μια διαρκή απομάκρυνση από την ορθόδοξη πίστη και τις συνέπειες που αυτή είχε στη συνοχή και στον προσανατολισμό της ζωής των ανθρώπων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην εκπαίδευση, σημειώνοντας ότι δεν υπήρξε η απαιτούμενη αντίδραση απέναντι σε παιδαγωγικά συστήματα και πρακτικές που, κατά την άποψή του, οδήγησαν σε υποβάθμιση της ελληνικής γλώσσας, σε αλλοίωση της ιστορικής συνείδησης, σε απαξίωση του μαθήματος των Θρησκευτικών και, τελικά, στη διαμόρφωση γενεών νέων ανθρώπων με γλωσσική φτώχεια και περιορισμένη δυνατότητα ουσιαστικής έκφρασης.

Παράλληλα, στάθηκε και σε δημόσιες συζητήσεις που, όπως είπε, θέτουν ζητήματα απομάκρυνσης ιερών συμβόλων από τη δημόσια ζωή, όπως οι εικόνες και ο σταυρός, επισημαίνοντας πάντως ότι στο συγκεκριμένο πεδίο η στάση του Υπουργείου Παιδείας υπήρξε, όπως ανέφερε, ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε και η οικογένεια, την οποία χαρακτήρισε βαθιά τραυματισμένη. Όπως υποστήριξε, η αποδυνάμωσή της έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές συνέπειες, με τα παιδιά να είναι, τελικά, τα πρώτα και μεγαλύτερα θύματα αυτής της συνολικής κοινωνικής φθοράς.

Ο Σεβασμιώτατος υπογράμμισε ότι δεν αρκούν πλέον οι διαπιστώσεις και οι επιμέρους αναλύσεις, αλλά απαιτούνται αυτοκριτική, συγκεκριμένες αποφάσεις και άμεση κινητοποίηση, πριν, όπως είπε, η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι η συνεχής αυτή διολίσθηση οδηγεί με βεβαιότητα σε κοινωνική καταστροφή, αν δεν υπάρξει έγκαιρη αναστροφή της πορείας.

Ως απάντηση σε αυτή την κρίση, πρότεινε τη μετάνοια, την ενότητα και τη συστράτευση όλων των δυνάμεων της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, η Εκκλησία, η Πολιτεία, οι κοινωνικοί φορείς, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς οφείλουν να κινηθούν από κοινού, προκειμένου να σωθεί ό,τι έχει απομείνει και να τεθούν ξανά σταθερές βάσεις για την ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνεχείς πειραματισμοί απέτυχαν, ενώ η άκριτη αποδοχή ξένων πρακτικών και προτύπων ζωής δεν οδήγησε σε πρόοδο, αλλά σε αδιέξοδα, απογοητεύσεις και βαθιά τραύματα. Γι’ αυτό και κάλεσε σε έναν συνολικό επαναπροσδιορισμό της πορείας της κοινωνίας, όχι με όρους οπισθοδρόμησης, αλλά με γνώμονα την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την επιστροφή σε βάσεις που μπορούν να στηρίξουν ένα πιο υγιές μέλλον.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι αν η κοινωνία συνεχίσει να παραμένει αμέτοχη και αδιάφορη, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τα ίδια τα ερείπια που η ίδια θα έχει επιτρέψει να δημιουργηθούν. Και τότε, όπως είπε, η ευθύνη δεν θα μπορεί να αναζητηθεί αλλού, αλλά θα βαραίνει όλους.

