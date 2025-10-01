Παρέμβαση της Σίας Αναγνωστοπούλου στη Βουλή για τα εκπαιδευτικά κενά στην Αχαΐα

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με ανακοίνωση του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών-Αγωνιστικών, Προοδευτικών και Ενωτικών Κινήσεων Π.Ε. μέσω της οποίας καταγγέλλει την ύπαρξη 235 κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αχαΐας και απαιτεί την άμεση πραγματοποίηση συμπληρωματικής φάσης προσλήψεων αναπληρωτών για την πλήρη κάλυψη των κενών και τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης σε Γενική και Ειδική Αγωγή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσταση στα σχολεία της Αχαΐας παραμένει ιδιαίτερα προβληματική, με 85 κενά στη Γενική Εκπαίδευση, 45 στην Ειδική, 88 στην Παράλληλη Στήριξη και 17 στα τμήματα ΖΕΠ. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι παραμένουν κλειστά τουλάχιστον 31 τμήματα ένταξης σε Δημοτικά και 10 σε Νηπιαγωγεία. Ως αποτέλεσμα, αρκετοί γονείς εξαναγκάζονται να καταφύγουν σε ιδιωτικές λύσεις. Το Δίκτυο υπογραμμίζει ότι η εικόνα των «μισών σχολείων» και της υπολειτουργίας της δημόσιας εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποτελεί «κανονικότητα» και καταγγέλλει την κυβερνητική πολιτική, η οποία, αντί να προχωρήσει σε ουσιαστική κάλυψη των αναγκών, περιορίζεται σε επικοινωνιακές ανακοινώσεις.

Η διαρκής ύπαρξη κενών θέσεων και η υπολειτουργία των σχολείων της Αχαΐας αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να θεωρείται «φυσιολογική». Η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι πολυτέλεια αλλά κοινωνικό δικαίωμα, και η πλήρης κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί στοιχειώδη όρο για τη μόρφωση και την ισότητα των παιδιών. Η αδράνεια και οι μισές λύσεις δεν χωρούν όταν μιλάμε για το μέλλον της νέας γενιάς.

