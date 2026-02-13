Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη στην Hellenic Train για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού

Άμεσες ενέργειες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου ζητά ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Hellenic Train Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellenic Train Mr. Roberto Rinaudo.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι ο Οδοντωτός «αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας, προσελκύοντας διαχρονικά επισκέπτες», παρατηρεί ότι «αυτός ο «θησαυρός», εδώ και καιρό απαξιώνεται, αντιμετωπίζοντας πολλά και σημαντικά προβλήματα» κι επισημαίνει ότι «η ζημία που υφίσταται η τοπική οικονομία, καθώς και η ζημία που υφίσταται η φήμη του Οδοντωτού, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε».

Με την παρέμβασή του, ο Περιφερειάρχης ζητά να επανέλθουν τα δρομολόγια της γραμμής που έχουν μειωθεί, αλλά και αποκατασταθούν τα προβλήματα των συρμών ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής.

Η επιστολή του Περιφερειάρχη, έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι,

Επικοινωνώ μαζί σας εγγράφως δια της παρούσας επιστολής, με σκοπό να αναδείξω και να θέσω υπόψη σας το μείζον ζήτημα που έχει ανακύψει εδώ και πολύ καιρό, αναφορικά με τα προβλήματα στα δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου μεταξύ Καλαβρύτων και Διακοπτού.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Οδοντωτός, πέρα από την αδιαμφισβήτητη ιστορικότητά του (λειτουργεί επί 130 χρόνια και είναι μία από τις παλαιότερες και πιο εμβληματικές σιδηροδρομικές γραμμές της Ελλάδας), αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα της χώρας, προσελκύοντας διαχρονικά επισκέπτες για τη μοναδική του διαδρομή μέσα στο φαράγγι του Βουραϊκού με εντυπωσιακά τοπία, γέφυρες και σήραγγες. Εξάλλου, ταξιδιωτικά πρακτορεία σε όλο τον κόσμο, το χαρακτηρίζουν ως μία από τις πιο εντυπωσιακές σιδηροδρομικές γραμμές στην Ευρώπη, γεγονός που έχει σημαντικό, αλλά και ζωτικής σημασίας, οικονομικό αντίκτυπο στην περιοχή.

Επίσης, συνεχίζει να αποτελεί έναν κρίσιμο άξονα σύνδεσης μεταξύ της παραλιακής περιοχής του Διακοπτού και των ορεινών Καλαβρύτων, υποστηρίζοντας την κινητικότητα κατοίκων και επισκεπτών, γι’ αυτό και η απρόσκοπτη λειτουργία του αποτελεί ζήτημα πολιτικής και τοπικής προτεραιότητας.

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, είναι πως ο Οδοντωτός αποτελεί ένα ταυτοτικό σύμβολο για την περιοχή, συνδεδεμένος με την ιστορία και το τουριστικό αποτύπωμα των Καλαβρύτων και της Αιγιάλειας, γεγονός που καθιστά το ιστορικό τρενάκι ένα ισχυρό σύμβολο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης για το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας.

Δυστυχώς όμως, αυτός ο «θησαυρός», εδώ και καιρό απαξιώνεται, αντιμετωπίζοντας πολλά και σημαντικά προβλήματα που φαίνεται ότι δεν αντιμετωπίζονται σε μόνιμη και διαρκή βάση, γεγονός που έχει προκαλέσει ισχυρή και εύλογη αναστάτωση στην περιοχή.

Το πρόσφατο περιστατικό (11/2/2026), κατά το οποίο 77 επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι επί ώρες λόγω βλάβης στον συρμό, δυστυχώς δεν είναι το πρώτο – και πολύ φοβόμαστε πως δεν θα είναι και το τελευταίο – που όχι μόνο εγείρει, αλλά εξεγείρει πλέον τους πάντες στην τοπική κοινωνία. Γιατί μετά από ένα σύντομο διάστημα κατά το οποίο φάνηκε ότι υπήρξε διευθέτηση και κανονικοποίηση των δρομολογίων (κατά την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς), τα προβλήματα επανήλθαν.

Η ζημία που υφίσταται η τοπική οικονομία, καθώς και η ζημία που υφίσταται η φήμη του Οδοντωτού, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε και δεν επιτρέπει σε κανέναν να μην αρθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Όπως έχουμε ενημερωθεί, βάσει του αριθ. πρωτ. Φ21.8/5168 εγγράφου της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (υπογράφεται από τον Γ.Γ. Μεταφορών, Στυλιανό Σακαρέτσιο), το άρθρο 15 της Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Hellenic Train έχει επικαιροποιηθεί, προβλέποντας σχετική ποινή για κάθε μη εκτέλεση ή ακύρωση προγραμματισμένου μεμονωμένου δρομολογίου, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου.

Επίσης, από το ίδιο έγγραφο προκύπτει ότι στο διάστημα από 1/1/2025 έως 14/9/2025 υπήρχαν τρία (3) ζεύγη δρομολογίων από Δευτέρα έως Παρασκευή και πέντε (5) ζεύγη δρομολογίων για το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, για την χρονική περίοδο από 15/9/2025 έως 31/12/2025 η συχνότητα δρομολογίων μειώθηκε σε δύο (2) ζεύγη δρομολογίων καθημερινά λόγω δυσχέρειας εξεύρεσης ανταλλακτικών του τροχαίου υλικού.

Θεωρώντας όμως ότι και η εξεύρεση ανταλλακτικών αποτελεί υποχρέωση του παρόχου και δεν μπορεί να αποτελεί εσαεί αιτία για την αναστολή δρομολογίων ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συρμοί και οδηγούν σε θλιβερά περιστατικά όπως αυτό που σημειώθηκε στις 11/2/2026, σας ζητώ να μεριμνήσετε άμεσα για την απρόσκοπτη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής και του συνόλου των συρμών.

Ο Οδοντωτός αποτελεί πάνω απ’ όλα ένα ισχυρό «περιουσιακό στοιχείο» ιστορίας, πολιτισμού, εξωστρέφειας και ανάπτυξης για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που δεν είμαστε διατεθειμένοι να απεμπολήσουμε.

Παρακαλώ για τις άμεσες και αποτελεσματικές σας ενέργειες».

