Παρέμβαση Ξυλιά για Πράσινο και Βιολογικό

Η Λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο πλησιάζει και ο δημοτικός σύμβουλος στη δημοτική παράταξη του Κώστα Σβόλη, Θόδωρος Ξυλιάς προχώρησε σε παρέμβαση για το Πράσινο και τον Βιολογικό καθαρισμό.

02 Φεβ. 2026 19:48
Σε παρέμβαση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία αφορά τους τομείς του Πρασίνου και του Βιολογικού καθαρισμού, προχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Θόδωρος Ξυλιάς. Αναλυτικά η ερώτησή του:

«Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στους προϋπολογισμούς του Δήμου Πατρέων ελάχιστα έως καθόλου χρήματα για το πράσινο, για την προμήθεια δένδρων κ.α., παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή, σε κάθε ευκαιρία, δηλώνει ότι προμηθεύεται δένδρα αλλά αυτά είναι για όπου γίνονται αναπλάσεις.

Πολλές φορές η Δημοτική Επιτροπή αποφασίζει την κοπή δένδρων που έχουν αναπτυχθεί αυθαίρετα σε αρκετά σημεία του Δήμου, χωρίς όμως να αντικατασταθούν αντίστοιχα.

Σε όλο τον βασικό ιστό του Δήμου, για παράδειγμα από την Ελευθερίου Βενιζέλου έως το στάδιο της Παναχαϊκής και όχι μόνο, ο δημότης συναντά σε κοινόχρηστους χώρους κενά από κατεστραμμένα, ασυντήρητα δένδρα και γκαζόν. Πολλές φορές είναι καλυμμένα, από φύλλα – κλαδιά των ασυντήρητων δένδρων, τα φανάρια και οι πινακίδες του κ.ο.κ. με όσους κινδύνους εγκυμονούν για οδηγούς και πεζούς.

Σε πολλές περιοχές τα ψηλά δένδρα γίνονται ενδεχομένως σκαλοπάτια αναρρίχησης διαρρηκτών. Σε κάθε έντονη κακοκαιρία είναι επικίνδυνα καθώς οι πτώσεις δένδρων – κλαδιών προκαλούν ζημιές και ατυχήματα.

Τέλος στα πλαίσια εξοικονόμησης νερού λόγω της κλιματικής αλλαγής και της λειψυδρίας καθυστερούν τα αναγκαία έργα χρησιμοποίησης τόσο του επεξεργασμένου νερού από τα λύματα του βιολογικού όσο και των ομβρίων υδάτων για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων που σήμερα διοχετεύονται στην θάλασσα.

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΡΩΤΑΤΑΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

1) Πόσα δένδρα προμηθεύεται κάθε χρόνο ο Δήμος;

2) Κάθε πότε κλαδεύονται τα δένδρα και κουρεύεται το γκαζόν στους  κοινόχρηστους χώρους;

3) Σε ποιες ενέργειες – έργα έχετε προβεί προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τόσο τα νερά από τα λύματα του βιολογικού όσο και των ομβρίων υδάτων για την άρδευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, που τώρα διοχετεύονται στην θάλασσα;».

 

 

 

