Παρενόχλησε 20χρονη και ξυλοκοπήθηκε από την ίδια και τον σύντροφό της στη Θεσσαλονίκη

Ο 43χρονος ενώ βρισκόταν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρενόχλησε σεξουαλικά, θώπευσε και έβρισε την νεαρή που συνοδευόταν.

02 Ιαν. 2026 9:44
Pelop News

Τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς 1/02/2026, αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη,  προχώρησαν στη σύλληψη 43χρονου, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση σε βάρος 20χρονης και για απειλή εναντίον του 24χρονου συντρόφου της.

Συγκεκριμένα, ο 43χρονος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρενόχλησε σεξουαλικά, θώπευσε και έβρισε τη γυναίκα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν, προκάλεσαν σωματικές βλάβες και εξύβρισαν τον 43χρονο, με αποτέλεσμα, επίσης, να συλληφθούν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

