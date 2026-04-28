Παρί-Μπάγερν: Μονομαχία «τιτάνων» στο «Παρκ ντε Πρενς»

Ο σπουδαστής αθλητικής δημοσιογραφίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας Γιώργος Προύσαλης αναλύει το αποψινό παιχνίδι Παρί-Μπάγερν.

Παρί εναντίον Μπάγερν κι όποιος αντέξει...
28 Απρ. 2026 13:42
Pelop News

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται σήμερα το βράδυ στις 22:00 (Cosmote sport 1) τη Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ ντε Πρενς». Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα έχει ένα δύσκολο έργο απέναντι στους Βαυαρούς, με τον Βίνσεντ Κομπανί να μην έχει στη διάθεσή του κομβικούς ποδοσφαιριστές, με τους Γκερέρο, Γκνάμπρη, Μπίσοφ και Καρλ να απουσιάζουν λόγω τραυματισμών, ενώ ο Λουίς Ενρίκε βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα, καθώς επέστρεψαν οι τραυματίες Βιτίνια και Φάμπιαν Ρουίθ με τον Ισπανό να κάνει «come back» μετά από καιρό, όμως η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη κι αν πρόκειται να πάρει λεπτά συμμετοχής θα είναι από το πάγκο.

Η Παρί έρχεται να αντιμετωπίσει τη Μπάγερν με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να βρίσκεται σε καλό ποδοσφαιρικά φεγγάρι, μετρώντας 4 νίκες στα τελευταία 5 ματς.

Οσον αφορά το αντίπαλο στρατόπεδο η Μπάγερν του Κομπανί στέφθηκε για ακόμα μια φορά πρωταθλήτρια Γερμανίας και παρόλο που δυσκολεύτηκε πήρε τη νίκη απέναντι στη Μάιντζ.

Πιθανή ενδεκάδα Παρί ( σύστημα 4-3-3): Σαφόνοφ,Πάτσο,Μαρκίνιος,Χακίμι, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες,Βιτίνια,Ζαϊνε Εμερί,Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσιέλια.

Πιθανή ενδεκάδα Μπάγερν (σύστημα 4-2-3-1): Νόιερ,Ταχ,Ουπαμεκανό,Στάνισιτς,Λάϊμερ,Κίμιχ, Πάβλοβιτς,Ολίσε,Μουσιάλα, Λουίς Ντίαζ,Κεϊν.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ.

Γιώργος Προύσαλης

15:50 Reuters: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εγκαταλείπουν τον ΟΠΕΚ – Βαρύ πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία
15:42 New IRA: Απειλεί με βόμβες στα σπίτια αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία
15:34 Απώλεια βάρους: Γιατί ένα μικρό γλυκό μπορεί να βοηθήσει περισσότερο από τη στέρηση
15:30 Θεσσαλονίκη: Αμετανόητος 35χρονος stalker – Επί τέσσερα χρόνια παρενοχλούσε 26χρονη
15:25 Δυναμική Συμμετοχή της Affidea στο Delphi Economic Forum
15:17 Νέα συσκευασία για τη Σόδα ΚΡΙΝΟΣ σε αλουμινένιο κουΤάκι 330ml
15:17 Νέα ένταση Ουκρανίας – Ισραήλ: Ο Ζελένσκι μιλά για «κλεμμένα» σιτηρά από τη Ρωσία
15:08 myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
15:06 Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Τίρανα: Η συνεργασία ΗΠΑ, Αλβανίας και Ελλάδας κάνει την περιοχή πιο ασφαλή
15:00 Νέα γαλάζια βολή κατά Σκέρτσου: «Δεν μπορεί να αποφασίζει για εμάς χωρίς να μας ακούει»
15:00 Τα Πανεπιστήμια Πατρών και Λευκωσίας δείχνουν τον δρόμο: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολύτιμος βοηθός στα σχολεία
14:56 «Νταντάδες της Γειτονιάς»: 13.500 επισκέψεις από την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα
14:51 Πλεονάσματα, ανάπτυξη και επιδοματική πολιτική
14:47 Τα σχολεία της Αχαΐας στο Αργοστόλι για την Ημέρα της Ευρώπης 2026, σε δράση του  Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
14:42 Νέα ένταση στα Βορίζια: Καταγγελία για απειλές σε 11χρονο και δύο συλλήψεις
14:40 Το pre-game για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα
14:39 Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά
14:30 Η διοίκηση του ΝΟΠ κάλεσμα για τα Χανιά
14:22 Εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές της Καισαριανής στην Πάτρα
14:20 Σεισμός ανοικτά της Σκιάθου – Έγινε αισθητός μέχρι την Αττική
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
