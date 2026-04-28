Παρί-Μπάγερν: Μονομαχία «τιτάνων» στο «Παρκ ντε Πρενς»

Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται σήμερα το βράδυ στις 22:00 (Cosmote sport 1) τη Μπάγερν Μονάχου στο «Παρκ ντε Πρενς». Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα έχει ένα δύσκολο έργο απέναντι στους Βαυαρούς, με τον Βίνσεντ Κομπανί να μην έχει στη διάθεσή του κομβικούς ποδοσφαιριστές, με τους Γκερέρο, Γκνάμπρη, Μπίσοφ και Καρλ να απουσιάζουν λόγω τραυματισμών, ενώ ο Λουίς Ενρίκε βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα, καθώς επέστρεψαν οι τραυματίες Βιτίνια και Φάμπιαν Ρουίθ με τον Ισπανό να κάνει «come back» μετά από καιρό, όμως η συμμετοχή του είναι εξαιρετικά αμφίβολη κι αν πρόκειται να πάρει λεπτά συμμετοχής θα είναι από το πάγκο.

Η Παρί έρχεται να αντιμετωπίσει τη Μπάγερν με την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να βρίσκεται σε καλό ποδοσφαιρικά φεγγάρι, μετρώντας 4 νίκες στα τελευταία 5 ματς.

Οσον αφορά το αντίπαλο στρατόπεδο η Μπάγερν του Κομπανί στέφθηκε για ακόμα μια φορά πρωταθλήτρια Γερμανίας και παρόλο που δυσκολεύτηκε πήρε τη νίκη απέναντι στη Μάιντζ.

Πιθανή ενδεκάδα Παρί ( σύστημα 4-3-3): Σαφόνοφ,Πάτσο,Μαρκίνιος,Χακίμι, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες,Βιτίνια,Ζαϊνε Εμερί,Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσιέλια.

Πιθανή ενδεκάδα Μπάγερν (σύστημα 4-2-3-1): Νόιερ,Ταχ,Ουπαμεκανό,Στάνισιτς,Λάϊμερ,Κίμιχ, Πάβλοβιτς,Ολίσε,Μουσιάλα, Λουίς Ντίαζ,Κεϊν.

Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ελβετός Σάντρο Σέρερ.

Γιώργος Προύσαλης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



