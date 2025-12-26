Πάρις Χίλτον: Η εντυπωσιακή φωτογράφιση για τα φετινά Χριστούγεννα ΦΩΤΟ

Η Paris Hilton μοιράστηκε στο Instagram μια σειρά από γιορτινές φωτογραφίες με τον σύζυγο Carter Reum και τα μικρά Phoenix και London, φορώντας ταιριαστές χριστουγεννιάτικες πιτζάμες σε μια ζεστή και λαμπερή παραγωγή

26 Δεκ. 2025 18:15
Η Πάρις Χίλτον συνέχισε την παράδοσή της στις εντυπωσιακές γιορτινές φωτογραφίσεις, δημοσιεύοντας στο Instagram την επίσημη οικογενειακή Christmas Card για το 2025. Η φετινή κάρτα ξεχωρίζει για την υψηλή παραγωγή της, συνδυάζοντας γιορτινή ατμόσφαιρα με οικογενειακή ζεστασιά.

 

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται η Paris μαζί με τον σύζυγό της Carter Reum και τα δύο παιδιά τους: τον γιο Phoenix Barron Hilton-Reum και την κόρη London Marilyn Hilton-Reum. Η οικογένεια ποζάρει φορώντας συντονισμένες πιτζάμες σε χριστουγεννιάτικα μοτίβα – plaid σε αποχρώσεις κόκκινου και πράσινου, με στοιχεία elf και festive λεπτομέρειες. Το σκηνικό περιλαμβάνει επιβλητικό χριστουγεννιάτικο δέντρο διακοσμημένο σε ροζ, ασημί, χρυσό και κόκκινες αποχρώσεις, με φωτάκια, υπερμεγέθη φιόγκους και plush διακοσμητικά, δημιουργώντας μια μαγική, παραμυθένια ατμόσφαιρα στο σπίτι τους στο Beverly Hills.

Η ίδια η Paris έχει χαρακτηρίσει τη φετινή χρονιά ως ιδιαίτερη, καθώς είναι η πρώτη πλήρης γιορτή με όλη την οικογένεια μαζί, μετά την άφιξη των παιδιών μέσω παρένθετης μητρότητας. Η φωτογράφιση εντάσσεται στην ετήσια παράδοση “Slivmas” – τον προσωπικό όρο της Χίλτον για τις γιορτές, συνδυασμό του “sliving” (slaying + living) και Christmas – που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια με παρόμοιες matching εμφανίσεις.

Οι θαυμαστές της αντέδρασαν θερμά στα social media, χαρακτηρίζοντας τις φωτογραφίες «πολύ γλυκές», «γεμάτες αγάπη» και «την πιο όμορφη κάρτα της χρονιάς».

