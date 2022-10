Παρίσι: 12χρονη βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα – Το ανατριχιαστικό στοιχείο στο κορμί της

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Παρίσι, όπου ένα 12χρονο κορίτσι βρέθηκε νεκρό σε μια βαλίτσα. Της είχαν κόψει το λαιμό, ενώ ένα παράξενο στοιχείο στην υπόθεση προκαλεί ανατριχίλα: οι αριθμοί 1 και 0 είχαν «τοποθετηθεί» στο κορμάκι της, σύμφωνα με τις αρχές.

Τα χέρια και τα πόδια του παιδιού, το οποίο δεν έχει κατονομαστεί ήταν δεμένα με ταινία και φαίνεται πως η αιτία του θανάτου είναι η ασφυξία, όπως μεταδίδουν Fox News και Independent.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν ανακριθεί για την υπόθεση, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις.

Οι γονείς του κοριτσιού ειδοποίησαν την αστυνομία ότι η κόρη τους δεν επέστρεψε σπίτι μετά το σχολείο στη γαλλική πρωτεύουσα την Παρασκευή.

Ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος είναι φροντιστής στο κτίριό τους, είπε στην αστυνομία ότι είδε την κόρη του με μια γυναίκα γύρω στα 20 σε βίντεο από το κτίριο – με τη γυναίκα να εμφανίζεται στη συνέχεια στις εικόνες κουβαλώντας τη βαλίτσα. Οι αστυνομικοί βρήκαν αργότερα ίχνη απαγωγής στο υπόγειο του κτιρίου.

Girl,12, found dead in suitcase in Paris ‘with mysterious numbers on body’ https://t.co/xQJZbK2e4C

Το βράδυ της Παρασκευής η αστυνομία έλαβε μια κλήση για ύποπτη βαλίτσα στη Rue d’Hautpoul, μερικούς δρόμους μακριά από το σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αριθμοί 1 και 0 είχαν «τοποθετηθεί» στο νεκρό σώμα του παιδιού με μια «συσκευή», γράφει η New York Post.

Missing Paris girl, 12, found dead in suitcase with numbers 'placed' on body: report https://t.co/iHrrUb6Khp pic.twitter.com/8Funv6MIVA

— New York Post (@nypost) October 16, 2022