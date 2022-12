Παρίσι: Επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομίας μετά τον τελικό του Μουντιάλ – ΒΙΝΤΕΟ

Λίγες ώρες μετά το τέλος του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας, που βρήκε την “αλμπισελέστε” πρωταθλήτρια κόσμου -στη διαδικασία των πέναλτι- στο Παρίσι ξέσπασαν επεισόδια ανάμεσα οπαδούς των “μπλε” και την αστυνομία.

Οι οπαδοί της Γαλλίας βγήκαν στους δρόμους του Παρισιού –αλλά και της Νίκαιας και της Λιόν– λίγη ώρα μετά την απώλεια του τίτλου στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οπαδοί άναψαν φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα στα Ηλύσια Πεδία και στη συνέχεια υπήρξε σύγκρουση με την αστυνομία.

Οι γαλλικές Αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων για να “διαλύσουν” το πλήθος, με την κατάσταση να ηρεμεί ύστερα από αρκετά λεπτά οδομαχιών. Να αναφέρουμε ότι περίπου 14.000 αστυνομικοί βρίσκονταν σε ετοιμότητα, για να τη χθεσινή βραδιά.

Riots have broken out in Paris after France’s defeat to Argentina in the World Cup final tonight. pic.twitter.com/q6Nx9IvUK5

WATCH: #BNNFrance Reports

Following #France's defeat in the #WorldCup final to #Argentina, police began using tear gas to disperse and detain fans on the #ChampsElysees in #Paris.#Qatar2022 #FIFAWorldCup2022 #FIFAWorldCup #ArgentinaVsFrance #WorldCup2022 #Qatar #Mbappe pic.twitter.com/EUb6J1zAIy

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 18, 2022