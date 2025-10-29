Παρίσι: Ευνοική μεταχείριση Σαρκοζί στη φυλακή, τα επισκεπτήρια και το φαγητό

Μία εβδομάδα συμπληρώθηκε από τότε που ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί προφυλακίστηκε στη φυλακή Λα Σαντέ, στο Παρίσι.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο ότι εν γνώσει του επέτρεψε σε στενούς συνεργάτες του να ζητήσουν χρηματοδότηση από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι για την προεκλογική του εκστρατεία που τον οδήγησε στη νίκη το 2007. Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η φυλάκισή του αποτελεί πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας και συνοδεύεται από ιδιαίτερη μεταχείριση. Σύμφωνα με πληροφορίες του RTL, ο Νικολά Σαρκοζί είναι ο κρατούμενος της φυλακής Λα Σαντέ με τα περισσότερα επισκεπτήρια, καθώς μπορεί να βλέπει την οικογένειά του έως και τέσσερις φορές την εβδομάδα.

Ο νόμος προβλέπει ότι οι προφυλακισμένοι, δηλαδή όσοι δεν έχουν καταδικαστεί οριστικά, δικαιούνται τουλάχιστον τρία επισκεπτήρια την εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές μέσα στη φυλακή, κανένας άλλος κρατούμενος δεν απολαμβάνει περισσότερα από τρία, λόγω της υπερπληθυσμιακής κατάστασης. Ο δείκτης πληρότητας της φυλακής Λα Σαντέ φτάνει το 180%.

Πώς τον επισκέπτεται η Μπρούνι

Η πρώην πρώτη κυρία, Κάρλα Μπρούνι, τον επισκέφθηκε τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα. Κάθε φορά συνοδεύεται από μέλος της διεύθυνσης του σωφρονιστικού ιδρύματος από την αυλή μέχρι τον χώρο του επισκεπτηρίου. Επειδή κάθε μετακίνηση του πρώην προέδρου μέσα στη φυλακή διακόπτει όλες τις υπόλοιπες κινήσεις των κρατουμένων, η Κάρλα Μπρούνι πραγματοποιεί τις επισκέψεις της εκτός των πέντε καθορισμένων ωρών επισκεπτηρίων.

Ένα ακόμα προνόμιο για τον Νικολά Σαρκοζί είναι ότι τα επισκεπτήριά του διαρκούν περισσότερο από τα 45 λεπτά, τον χρόνο δηλαδή που προβλέπεται για τους υπόλοιπους κρατούμενους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συναντήσεις του με τη σύζυγό του διαρκούν περίπου μία ώρα.

Παρά τις δηλώσεις των δικηγόρων του την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν θα υπάρξει καμία ευνοϊκή μεταχείριση» για τον πρώην πρόεδρο, ο Σαρκοζί έχει τοποθετηθεί σε καθεστώς απομόνωσης για λόγους ασφαλείας. Δεν έρχεται σε επαφή με άλλους κρατουμένους και διαμένει σε ένα κλασικό κελί, ενώ τρώει το ίδιο φαγητό με τους υπόλοιπους, αυτό που οι κρατούμενοι αποκαλούν «γκάμελ», σερβιρισμένο από σωφρονιστικό υπάλληλο.

Δεν του αρέσει το φαγητό

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος δεν εκτιμά ιδιαίτερα τα γεύματα της φυλακής. Η σύζυγός του του έφερε σάντουιτς από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ πλέον προμηθεύεται προϊόντα από το κυλικείο, όπως κάνουν όλοι οι κρατούμενοι, παραγγέλλοντας από κατάλογο της διοίκησης.

Πέρα όμως από τη διατροφή του, ο Νικολά Σαρκοζί ανησυχεί κυρίως για την ασφάλειά του. Από τη δεύτερη ημέρα της κράτησής του, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετέδωσε απειλές θανάτου από άλλους κρατούμενους εις βάρος του.

Για τον λόγο αυτό, από τα 15 απομονωμένα κελιά της φυλακής, τα τέσσερα έχουν διατεθεί αποκλειστικά για εκείνον: ένα για τη διαμονή του, ένα για τους αστυνομικούς που τον φρουρούν και δύο κενά εκατέρωθεν, ώστε να μην έχει κανέναν γείτονα.

