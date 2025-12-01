Παρίσι: Ο Μακρόν θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα υποδεχθεί σήμερα στο Παρίσι τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος δέχεται έντονη στρατιωτική και πολιτική πίεση, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται αισιόδοξος αναφορικά με το ενδεχόμενο διευθέτησης της σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Καθώς το Κίεβο είναι αντιμέτωπο με τη στρατιωτική προέλαση της Μόσχας στην ανατολική Ουκρανία και συγκλονίζεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που αγγίζει υψηλόβαθμούς αξιωματούχους, η ουκρανική και η αμερικανική αντιπροσωπεία είχαν πολύωρες συνομιλίες χθες, Κυριακή, στη Φλόριντα. Και οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις διαπραγματεύσεις αυτές «παραγωγικές».

Ο Ζελένσκι αναμένεται στο Μέγαρο των Ηλυσίων στις 10:00 (τοπική ώρα, 11:00 ώρα Ελλάδας) και στη συνέχεια θα κάνει δηλώσεις στον Τύπο μαζί με τον Μακρόν, προτού οι δύο άνδρες έχουν συνομιλίες και γεύμα εργασίας.

«Οι δύο ηγέτες θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση και τους όρους μιας δίκαιης και βιώσιμης ειρήνης, σε συνέχεια των συνομιλιών της Γενεύης και του αμερικανικού σχεδίου και σε στενή διαβούλευση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», επεσήμανε η γαλλική προεδρία.

Οι ΗΠΑ παρουσίασαν πριν από δέκα ημέρες ένα σχέδιο 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο καταρτίστηκε χωρίς τη συμμετοχή των Ευρωπαίων.

Το κείμενο θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Μόσχα και τροποποιήθηκε έπειτα από διαβουλεύσεις στη Γενεύη, έπειτα από αίτημα των Ευρωπαίων, αν και το περιεχόμενό του δεν έχει διευκρινιστεί.

«Παραγωγικές», αλλά «όχι εύκολες»

Στο μεταξύ οι δύο πλευρές χαρακτήρισαν τις αμερικανοουκρανικές συνομιλίες στη Φλόριντα «παραγωγικές», αν και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι «μένει ακόμη δουλεία» και μια ουκρανική πηγή σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις «δεν ήταν εύκολες».

Ο Τραμπ από την πλευρά του εξέφρασε την αισιοδοξία του. «Πιστεύω ότι η Ρωσία θα ήθελε να τελειώσει αυτό και πιστεύω ότι η Ουκρανία, γνωρίζω ότι η Ουκρανία θα ήθελε να τελειώσει αυτό», δήλωσε από το προεδρικό αεροσκάφος.

Ο Ρεπουμπλικάνος υπενθύμισε εξάλλου ότι το Κίεβο δεν είναι σε θέση ισχύος, αναφερόμενος κυρίως στο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε τον Ζελένσκι να αποπέμψει τον προσωπάρχη και δεξί του χέρι Αντρίι Γέρμακ.

«Η Ουκρανία έχει μερικά δύσκολα προβληματάκια», σχολίασε ο Τραμπ. «Υπάρχει μια κατάσταση διαφθοράς που δεν βοηθά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



