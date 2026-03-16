Παρίσι: Ο Πιερρακάκης στην Euronext με φόντο οικονομία, αγορές και ενεργειακές εξελίξεις

Επίσκεψη στο Παρίσι πραγματοποιεί σήμερα ο Κυριάκος Πιερρακάκης, με την ιδιότητα του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και του προέδρου του Eurogroup, καθώς από τον Δεκέμβριο του 2025 έχει εκλεγεί στην ηγεσία του οργάνου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Πιερρακάκης αναμένεται να είναι κεντρικός ομιλητής στο 14ο ετήσιο συνέδριο της Euronext, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Κεφαλαιαγορών τώρα».

Το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον Γάλλο ομόλογό του Roland Lescure, ενώ για αύριο έχει κλειστεί επαφή με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, η πίεση που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις για την ευρωζώνη.

