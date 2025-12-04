Παρίσι: Ουκρανός δημοσιογράφος κατηγορεί τη φερόμενη «κρυφή κόρη» του Πούτιν για τον θάνατο του αδελφού του

Μια έντονη στιγμή εκτυλίχθηκε σε δρόμο του Παρισιού, όταν Ουκρανός δημοσιογράφος απηύθυνε βαρύτατες κατηγορίες προς την Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, τη 22χρονη που εδώ και χρόνια φημολογείται ότι είναι εξώγαμο παιδί του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ρεπόρτερ την κατηγόρησε ότι ο «πατέρας» της ευθύνεται για τον θάνατο του αδελφού του στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει και ζήτησε να σταματήσει η βιντεοσκόπηση.

Ο δημοσιογράφος Ντμίτρο Σβιατνένκο τη confrontίζει σε ήρεμο αλλά αιχμηρό τόνο, κατηγορώντας τον υποτιθέμενο πατέρα της για τον θάνατο του δικού του αδελφού, πριν από τρεις εβδομάδες, εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου», της λέει, ζητώντας της παράλληλα να εξηγήσει πώς ζει στην Ευρώπη, την οποία –όπως σημειώνει– ο Πούτιν παρουσιάζει ως «μισητή» και «διεφθαρμένη».

Όταν τη ρωτά αν τον υποστηρίζει, η ίδια αποφεύγει να απαντήσει ευθέως και περιορίζεται στο να τον προειδοποιήσει ότι δεν έχει άδεια να τη βιντεοσκοπεί. «Πώς είμαι αναμεμειγμένη εγώ;» ρωτά σε άλλο σημείο, με τον δημοσιογράφο να της απαντά ότι «το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις είναι να του πεις να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο». Η Κριβονόγκιχ απαντά ειρωνικά: «Ναι, φυσικά…», ενώ εκείνος συνεχίζει καλώντας την να μεταβεί στο Κίεβο και να συμβάλει «ως αεράμυνα».

“Your father killed my brother.” A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris. She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Σε αντιπαράθεση με τα λεγόμενα του ρεπόρτερ, η νεαρή γυναίκα δηλώνει αδυναμία να ταξιδέψει εκεί: «Με φαντάζεσαι; Πώς μπορώ να πάω τώρα;». Ο δημοσιογράφος της απαντά πως θα της αγοράσει ο ίδιος το εισιτήριο.

Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, γνωστή και με το καλλιτεχνικό όνομα Λουίζα Ροζόβα, έχει αφήσει στο παρελθόν δημόσιες αιχμές για τον φερόμενο ως πατέρα της. Τον Αύγουστο, σε ανάρτησή της στα social media, έγραψε ότι «πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου», σχόλιο που θεωρήθηκε ευθεία αναφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense” TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine. Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σταδιακά ξανά στα social media, μετά από περίοδο όπου έκρυβε συχνά το πρόσωπό της. Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Telegram, μέσω του καναλιού της «Art of Luiza», σημείωσε ότι «είναι απελευθερωτικό να μπορώ να δείχνω ξανά το πρόσωπό μου… μου θυμίζει ποια είμαι και ποιος κατέστρεψε τη ζωή μου».

Η 22χρονη γεννήθηκε το 2003 στην Αγία Πετρούπολη και διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είναι παιδί εξωσυζυγικής σχέσης του Πούτιν με την πρώην καθαρίστριά του, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ. Η μητέρα της φέρεται να απέκτησε σημαντική περιουσία μετά τη γέννησή της, κάτι που πυροδότησε υποψίες για οικονομική στήριξη και συγκάλυψη.

Παλαιότερα, η Ροζόβα είχε έντονη παρουσία ως influencer και DJ, ταξιδεύοντας με ιδιωτικά τζετ και προβάλλοντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής — εικόνα που ενίσχυε ακόμη περισσότερο τις φήμες για την καταγωγή της.

