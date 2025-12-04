Παρίσι: Ουκρανός δημοσιογράφος κατηγορεί τη φερόμενη «κρυφή κόρη» του Πούτιν για τον θάνατο του αδελφού του

Έντονη λεκτική αντιπαράθεση καταγράφηκε στο Παρίσι, όταν Ουκρανός δημοσιογράφος αντιμετώπισε τη νεαρή Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, η οποία φημολογείται ότι είναι εξώγαμο παιδί του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ρεπόρτερ την κατηγόρησε ότι ο «πατέρας» της σκότωσε τον αδελφό του, φέρνοντας στο προσκήνιο εκ νέου τη συζήτηση γύρω από την προσωπική της ζωή και τις δημόσιες αιχμές που έχει αφήσει κατά του Ρώσου προέδρου.

Παρίσι: Ουκρανός δημοσιογράφος κατηγορεί τη φερόμενη «κρυφή κόρη» του Πούτιν για τον θάνατο του αδελφού του
04 Δεκ. 2025 12:08
Pelop News

Μια έντονη στιγμή εκτυλίχθηκε σε δρόμο του Παρισιού, όταν Ουκρανός δημοσιογράφος απηύθυνε βαρύτατες κατηγορίες προς την Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, τη 22χρονη που εδώ και χρόνια φημολογείται ότι είναι εξώγαμο παιδί του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο ρεπόρτερ την κατηγόρησε ότι ο «πατέρας» της ευθύνεται για τον θάνατο του αδελφού του στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ η ίδια αρνήθηκε να σχολιάσει και ζήτησε να σταματήσει η βιντεοσκόπηση.

Ο δημοσιογράφος Ντμίτρο Σβιατνένκο τη confrontίζει σε ήρεμο αλλά αιχμηρό τόνο, κατηγορώντας τον υποτιθέμενο πατέρα της για τον θάνατο του δικού του αδελφού, πριν από τρεις εβδομάδες, εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία. «Ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου», της λέει, ζητώντας της παράλληλα να εξηγήσει πώς ζει στην Ευρώπη, την οποία –όπως σημειώνει– ο Πούτιν παρουσιάζει ως «μισητή» και «διεφθαρμένη».

Όταν τη ρωτά αν τον υποστηρίζει, η ίδια αποφεύγει να απαντήσει ευθέως και περιορίζεται στο να τον προειδοποιήσει ότι δεν έχει άδεια να τη βιντεοσκοπεί. «Πώς είμαι αναμεμειγμένη εγώ;» ρωτά σε άλλο σημείο, με τον δημοσιογράφο να της απαντά ότι «το ελάχιστο που μπορείς να κάνεις είναι να του πεις να σταματήσει να βομβαρδίζει το Κίεβο». Η Κριβονόγκιχ απαντά ειρωνικά: «Ναι, φυσικά…», ενώ εκείνος συνεχίζει καλώντας την να μεταβεί στο Κίεβο και να συμβάλει «ως αεράμυνα».

Σε αντιπαράθεση με τα λεγόμενα του ρεπόρτερ, η νεαρή γυναίκα δηλώνει αδυναμία να ταξιδέψει εκεί: «Με φαντάζεσαι; Πώς μπορώ να πάω τώρα;». Ο δημοσιογράφος της απαντά πως θα της αγοράσει ο ίδιος το εισιτήριο.

Η Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, γνωστή και με το καλλιτεχνικό όνομα Λουίζα Ροζόβα, έχει αφήσει στο παρελθόν δημόσιες αιχμές για τον φερόμενο ως πατέρα της. Τον Αύγουστο, σε ανάρτησή της στα social media, έγραψε ότι «πήρε εκατομμύρια ζωές και κατέστρεψε τη δική μου», σχόλιο που θεωρήθηκε ευθεία αναφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται σταδιακά ξανά στα social media, μετά από περίοδο όπου έκρυβε συχνά το πρόσωπό της. Σε πρόσφατη ανάρτηση στο Telegram, μέσω του καναλιού της «Art of Luiza», σημείωσε ότι «είναι απελευθερωτικό να μπορώ να δείχνω ξανά το πρόσωπό μου… μου θυμίζει ποια είμαι και ποιος κατέστρεψε τη ζωή μου».

Η 22χρονη γεννήθηκε το 2003 στην Αγία Πετρούπολη και διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είναι παιδί εξωσυζυγικής σχέσης του Πούτιν με την πρώην καθαρίστριά του, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ. Η μητέρα της φέρεται να απέκτησε σημαντική περιουσία μετά τη γέννησή της, κάτι που πυροδότησε υποψίες για οικονομική στήριξη και συγκάλυψη.

Παλαιότερα, η Ροζόβα είχε έντονη παρουσία ως influencer και DJ, ταξιδεύοντας με ιδιωτικά τζετ και προβάλλοντας έναν πολυτελή τρόπο ζωής — εικόνα που ενίσχυε ακόμη περισσότερο τις φήμες για την καταγωγή της.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Νοσοκομεία Πάτρας: Ικανοποιημένο το Υπουργείο από την αξιολόγηση ασθενών αλλά η καθημερινότητα άλλα δείχνει
13:57 Παρουσίαση της «Ίσαλου γραμμής» της Νικολέττας Κατσιδήμα-Λάγιου στο Mosaic Hub
13:51 Πάτρα: Δρόμος Θυσίας για τους 84 εκτελεσμένους – 82 χρόνια από το Μπλόκο στα Προσφυγικά
13:48 «Αποτυχημένο reunion παλιών συντρόφων»: Τα πυρά Μαρινάκη για την «Ιθάκη» Τσίπρα και το βλέμμα της κυβέρνησης σε ανάπτυξη και περιφέρεια
13:46 Χρήστος Ντεντόπουλος: Ξέσπασμα από την Κάτω Αχαΐα για την «μάχη επιβίωσης» των αγροτών ΒΙΝΤΕΟ
13:42 Αμετακίνητοι οι αγρότες: Κλειστή η Εγνατία στην Κομοτηνή, μπλόκο στον Προμαχώνα – Κινητοποιήσεις από Θράκη έως Πάτρα
13:37 Κακοκαιρία «Byron»: Πλημμύρες, κατολισθήσεις, 112 και κλειστά σχολεία – Σε αυξημένο συναγερμό όλη η χώρα
13:28 Year in Search 2025: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες της Google
13:24 Τροχαίο στη Λούτσα: Νέο ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο δείχνει τρίτο όχημα που παραβιάζει STOP
13:18 Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχω ευθύνη για τις παράτυπες αιτήσεις, υποστηρίζει ο Μπουνάκης
13:13 112 και στη Λακωνία: Μήνυμα στους κατοίκους του Ευρώτα για περιορισμό μετακινήσεων λόγω έντονης κακοκαιρίας
13:03 «Προσποιήθηκα ότι δεν είμαι καλά»: Πώς γλίτωσε ο 47χρονος κτηνίατρος από τους 4 απαγωγείς στην Κυπαρισσία ΒΙΝΤΕΟ
13:00 Πάτρα: Αλλάζουν στέγη τα Διοικητικά Δικαστήρια
12:58 Ελεύθερη για διέλευση η νέα Πατρών – Πύργου: Ορόσημο για τη Δυτική Ελλάδα ΦΩΤΟ
12:50 Θεόδωρος Λουλούδης: «Η Πάτρα γίνεται κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου» – 5 και 6 Δεκεμβρίου η ΓΣ της ΚΕΕΕ
12:50 Αγραφα: Το θαύμα της φύσης, τι να δείτε
12:45 Ο απόλυτος οδηγός για τη μεταφορά ελαιολάδου στο εξωτερικό
12:44 112 στην Ανατολική Μάνη: «Περιορίστε τις μετακινήσεις» λόγω έντονων βροχών και κατολισθήσεων
12:43 Νέο βραβείο για την Ελ. Αντωνίου
12:37 Στην εντατική ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ – «Δείξε λίγο συμπόνοια»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ