Παρίσι: Συνελήφθη ο άνδρας που κρατούσε ομήρους τους εργαζομένους του

Έληξε αίσια η υπόθεση ομηρίας στο Παρίσι, όπου ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου είχε κλειδώσει τους εργαζομένους του και τους κρατούσε ομήρους.

Συναγερμός στο Παρίσι για ομηρία εργαζομένων σε εστιατόριο από… το αφεντικό τους

Ο δράστης και ιδιοκτήτης του εστιατορίου συνελήφθη, ενώ οι όμηροι απελευθερώθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

BREAKING: Hostage situation in a restaurant in the suburbs of Paris, France.

🚨#BREAKING: Multiple hostages have been taken at a restaurant in Paris, France. pic.twitter.com/Eu59IiqLWQ

