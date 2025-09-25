Παρίσταναν τους τεχνικούς και άδειαζαν σπίτια ηλικιωμένων: Στα χέρια της ΕΛΑΣ σπείρα με 45 χτυπήματα

Μεθοδική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν ηλικιωμένους, παριστάνοντας τους τεχνικούς, και δρούσαν σε δεκάδες περιοχές.

25 Σεπ. 2025 11:42
Pelop News

Μια καλά οργανωμένη σπείρα, που επί μήνες εξαπατούσε ηλικιωμένους με τη μέθοδο της απασχόλησης, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια, συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 40, 35, 28 και 22 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και τρεις ακόμη συνεργοί, εκ των οποίων ο ένας είναι ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Δεκέμβριο του 2024 τα μέλη είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με στόχο διακεκριμένες κλοπές και απάτες σε οικίες ηλικιωμένων. Παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι εταιρειών ενέργειας ή συντηρητές ανελκυστήρων, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την είσοδο σε σπίτια και αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή. Χρησιμοποιούσαν έγγραφα για να δώσουν επίφαση νομιμότητας, ενώ πολλές φορές προσέγγιζαν τα θύματα βοηθώντας τα με τα ψώνια τους, ώστε να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους.

Η σπείρα είχε αναπτύξει δικό της κώδικα επικοινωνίας, με τον όρο «καλώδιο» να χρησιμοποιείται για να δηλώνει είτε συνεργό είτε τα ίδια τα κλοπιμαία. Είχαν μάλιστα δώσει ψευδώνυμα ο ένας στον άλλον, ώστε να μην αποκαλύπτονται τα πραγματικά τους στοιχεία.

Η δράση τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτική: από τις 13 Δεκεμβρίου 2023 έως σήμερα, έχουν καταγραφεί 45 περιπτώσεις κλοπών και απάτης σε Αθήνα, Πειραιά, Νέα Σμύρνη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Αγία Παρασκευή, Χολαργό, Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές, με συνολικό όφελος που ξεπερνά τις 538.000 ευρώ.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και συνεργείο κατασχέθηκαν ρολόγια, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, μεγάλα χρηματικά ποσά, έξι ΙΧ και δύο ταξί, πλαστά χαρτονομίσματα, όπλα, μαχαίρια, ζυγαριές ακριβείας και ακόμη διακοσμητικά σπαθιά τύπου κατάνα.

Η οικονομική διερεύνηση αποκάλυψε ότι τα μέλη ξέπλεναν τα παράνομα έσοδα μέσω καταθέσεων μετρητών σε ΑΤΜ, αγορών περιουσιακών στοιχείων, ενοικιάσεων καταστημάτων και στοιχηματικών εταιρειών. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι δεν εργάστηκαν ποτέ συστηματικά, παρ’ όλα αυτά δήλωναν ιδιοκτήτες ακινήτων και οχημάτων αξίας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό του εύρους της δράσης τους.
