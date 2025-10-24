Παρίστανε τον υδραυλικό και ξάφριζε ηλικιωμένους: Συνελήφθη 59χρονος με λεία άνω των 280.000 ευρώ ΒΙΝΤΕΟ

Έβαζε στο στόχαστρο ηλικιωμένους σε όλη την Αττική, παρουσιαζόταν ως υδραυλικός ή γείτονας με δήθεν «διαρροή νερού» και έφευγε με δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα. Ο 59χρονος που για μήνες δρούσε ανενόχλητος, συνελήφθη επ’ αυτοφώρω στον Πειραιά, ενώ η αστυνομία υπολογίζει ότι η λεία του ξεπερνά τις 280.000 ευρώ.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που παρουσίασε η ΕΡΤ, ο δράστης φαίνεται τη στιγμή που εισβάλλει στο σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας. Όταν αντιλήφθηκε ότι υπάρχει κάμερα, την περιστρέφει επιτόπου για να μη φανεί το πρόσωπό του, προσπαθώντας να διαφύγει της καταγραφής.

Στην πιο σοκαριστική περίπτωση, κλείδωσε την ένοικο στο μπαλκόνι για να δράσει ανενόχλητος.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 59χρονο το πρωί της 15ης Οκτωβρίου 2025, μετά από στοχευμένη επιχείρηση ειδικής ομάδας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου. Λίγο νωρίτερα, είχε αφαιρέσει 37.050 ευρώ από σπίτι ηλικιωμένης. Το ποσό βρέθηκε επάνω του και αποδόθηκε στην παθούσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο κατηγορούμενος κινούνταν με αυτοκίνητο, εντόπιζε πολυκατοικίες όπου έμεναν κυρίως ηλικιωμένοι και, προσποιούμενος τον υδραυλικό ή τον ένοικο, έμπαινε στα διαμερίσματα με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής νερού. Μόλις έμπαινε στο εσωτερικό, αποσπούσε με τη μέθοδο της απασχόλησης χρήματα και κοσμήματα.





Η ειδική ομάδα της αστυνομίας κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 59χρονο μετά από ειδικές ανακριτικές πράξεις, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε εκκρεμή καταδίκη τριών ετών και τριών μηνών για απάτη.

Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 15 υποθέσεις κλοπών και μία ληστεία σε Παγκράτι, Πειραιά, Πατήσια, Καλλιθέα, Κυψέλη και Αμπελόκηπους, με το συνολικό παράνομο όφελος να φτάνει τα 282.800 ευρώ.

Ο δράστης, που είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

