Πάρκαρε για τα σουβλάκια και άφησε το λεωφορείο να κορνάρει – “Μου ’φερες με πίτα;” ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε δρόμο πόλης, όταν οδηγός σταμάτησε στη μέση του δρόμου με τα alarm αναμμένα για να πάρει… σουβλάκια, αφήνοντας πίσω της ένα ολόκληρο λεωφορείο να περιμένει.

09 Οκτ. 2025 14:55
Pelop News

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok προκαλεί ποικίλα σχόλια και αρκετό γέλιο, αλλά και εκνευρισμό, με πρωταγωνίστρια μια ασυνείδητη οδηγό που σταμάτησε το αυτοκίνητό της στη μέση του δρόμου, ενεργοποίησε τα alarm και κατέβηκε για να πάρει… σουβλάκια από το κατάστημα της γειτονιάς.

Ο δρόμος, όπως φαίνεται στο βίντεο, είναι στενός και χρησιμοποιείται καθημερινά από λεωφορεία της γραμμής. Ο οδηγός του λεωφορείου βρέθηκε σε αδιέξοδο, αφού το όχημα δεν μπορούσε να περάσει εξαιτίας του σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Παρά τα κορναρίσματα και την αναμονή, η οδηγός καθυστέρησε αρκετά, προφανώς περιμένοντας να της ετοιμάσουν την παραγγελία. Όταν τελικά επέστρεψε χαλαρή, κρατώντας τη σακούλα με τα σουβλάκια, ο οδηγός του λεωφορείου την υποδέχθηκε με χιούμορ λέγοντας: «Πήρες με πίτα που μου αρέσει; Δεν μου έφερες ένα;»

Η φράση του έγινε viral, με τους χρήστες των social media να σχολιάζουν άλλοτε ειρωνικά κι άλλοτε διασκεδαστικά τη σκηνή που αποτυπώνει, για ακόμη μία φορά, την “ελληνική οδηγική κουλτούρα” στα καλύτερά της.

@user67317984♬ πρωτότυπος ήχος – Stavros Tatarakis
