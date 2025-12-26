Πάρος: Αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην Πούντα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της Παρασκευής στην Πάρο η πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα, σε παραθαλάσσια περιοχή της Πούντας. Το όχημα ανελκύστηκε λίγη ώρα αργότερα, χωρίς τραυματισμούς ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

26 Δεκ. 2025 17:12
Pelop News

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Πάρος, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στην περιοχή της Πούντα, χωρίς να υπάρχουν επιβάτες στο εσωτερικό του.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 11:30 το πρωί, με το όχημα να πέφτει στο νερό κάτω από συνθήκες που ερευνώνται. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικό Σώμα Πάρου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και δύτης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό πιθανόν οφείλεται σε μη ασφαλισμένο χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το όχημα να κυλήσει και να καταλήξει στη θάλασσα.

Στις 12:15 το μεσημέρι το αυτοκίνητο ανελκύστηκε με ασφάλεια από το νερό, χωρίς να διαπιστωθεί τραυματισμός, αλλά και χωρίς να προκληθεί θαλάσσια ρύπανση, όπως ανέφεραν οι αρμόδιες Αρχές.

