Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κορυφώνονται το Σάββατο οι εκδηλώσεις μνήμης για το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα κορυφώνονται το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 82 χρόνια απ’ το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα.

«Το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων είναι διαχρονικός φορέας μηνυμάτων, συμβολισμών και παραδειγμάτων», αναφέρει σε δήλωση του ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος προσθέτοντας ότι «κάθε επέτειος ισοδυναμεί -πριν απ’ όλα- μ’ ένα ιερό προσκύνημα στη μνήμη και στο παράδειγμα των ηρώων μας. Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση σε όλες και όλους να συμμετάσχουν και στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης».

Την Κυβέρνηση στις εκδηλώσεις θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης.

Από την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου και μετά οι εκδηλώσεις συνεχίζονται ως εξής:

ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Στα Καλάβρυτα, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στο Δημοτικό Σχολείο «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα» (στις 11 π.μ.) θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση «Από τη φωτιά στην ελπίδα», μαρτυρία – αναμνήσεις του κ. Αλέξη Πεντζιά που βίωσε τις συνέπειες του Ολοκαυτώματος των Καλαβρύτων και τον Αγώνα της Αναγέννησης από τις στάχτες.

Την ίδια μέρα, στις 4.30 το απόγευμα στο Ιστορικό Κοιμητήριο Καλαβρύτων παρουσιάζονται οι «Μνήμες Επετείων», υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας που φέρει την υπογραφή του Θεοφάνη Παπαγεωργίου. Στις 5 μ.μ., στον ίδιο χώρο, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Τα τελευταία γενέθλια», σε σενάριο, σκηνοθεσία και μουσική Πάνου Τσαπάρα. Την προβολή διοργανώνει Ένωση θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Επίσης, στις 8 μ.μ. στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο θα παρουσιαστεί «Το Κιβώτιο». Ένας συγκλονιστικός θεατρικός μονόλογος, μια πολιτική αλληγορία για τον Εμφύλιο. Μια καταγγελία ενάντια σε κάθε είδους εξουσία αλλά και ένας στοχασμός πάνω στην πίστη, την προδοσία και την ελευθερία. Συγγραφέας: Άρης Αλεξάνδρου Σκηνοθεσία και Ερμηνεία: Φώτης Μακρής.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 10 το πρωί στον Τόπο Εκτέλεσης, με προσκυνηματική επίσκεψη και κατάθεση στεφάνων από τους εκπαιδευτικούς, τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Κλειτορίας και Δάφνης Καλαβρύτων και του Γυμνασίου Ψωφίδας.

Στις 11 π.μ. ξεκινά ο «Δρόμος Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος» με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Καλαβρύτων «Αγλαΐα Κόντη – Ελένη Χάμψα», του Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου Καλαβρύτων «Ευσέβιος Κηπουργός», των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Κλειτορίας και Δάφνης Καλαβρύτων και του Γυμνασίου Ψωφίδας.

ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ

Στις 7 το βράδυ της Παρασκευής στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο παρουσιάζεται ο Πανελλήνιος Μαθητικός Ποιητικός Διαγωνισμός «Άθλον Ποιήσεως Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη – Κουτσοχέρα 2025», με παρουσίαση – απαγγελία των βραβευμένων ποιημάτων και απονομή των βραβείων και επαίνων στους διακριθέντες μαθητές – φοιτητές του Διαγωνισμού.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος (Δ.Μ.Κ.Ο.) και το Ίδρυμα Γιάννη Κουτσοχέρα και Λένας Στρέφη Κουτσοχέρα.

«ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ»

Στις 8 μ.μ., στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο θα φιλοξενηθεί η ανοικτή αντιπολεμική συζήτηση «1943-2025 O Άνθρωπος θύμα του Ανθρώπου» με ομιλητές τον Στράτο Δορδανά, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τίτλο της ομιλίας του «Ένα ‘δυσεπίλυτο ζήτημα’: Οι άμαχοι στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» και τον Δημήτρη Χριστόπουλο, Καθηγητή Πολιτειολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, με τίτλο της ομιλίας του: «Η Ευρώπη πάλι ενώπιον της πιθανότητας μιας πολεμικής ανάφλεξης. Τελικά γιατί δε μαθαίνουμε από την ιστορία;».

Η συζήτηση οργανώνεται σε συνεργασία με το Δημοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, την Ένωση Θυμάτων Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος και την Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας.

ΤΗΝ 13Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Οι εκδηλώσεις μνήμης θα κορυφωθούν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, με την τέλεση του πάνδημου μνημόσυνου (10 π.μ.) στον Καθεδρικό Ναό της Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρύτων, προεξαρχόντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας κ.κ. Ιερώνυμου και ομιλία απ’ τον Τάσο Σακελλαρόπουλο, Διδάκτορα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνο των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, με τίτλο της ομιλίας του «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος – Ανατροπές και Ιδιαιτερότητες».

Θ’ ακολουθήσει μετάβαση σε πομπή, μέσω του Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, προς τον Τόπο Εκτέλεσης, της οποίας θα προπορεύεται το διασωθέν απ’ την καταστροφή του Μητροπολιτικού Ναού Ιερό Ευαγγέλιο.

Στον Τόπο Εκτέλεσης θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση και θ’ ακολουθήσουν προσκλητήριο Εκτελεσθέντων από μαθήτριες και μαθητές των σχολείων της Μαρτυρικής Πόλης των Καλαβρύτων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

«Η ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ, Ο ΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ»

Στις 12.30 μ.μ., παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, στο Πέτρινο Κτίριο, θα εγκαινιαστεί η έκθεση «Η Τέχνη και η Ιστορία, ο Λαός και το Βίωμα», μ’ έργα χαρακτικής, με ξυλογραφίες σε χαρτί και μια μεγάλη σειρά από ξύλινες μήτρες έργων του χαράκτη Α. Τάσσου.

Η έκθεση οργανώνεται σε συνεργασία με την Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Α. Τάσσος.

«ΠΕΡΑ ΑΠ’ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ»

Στις 7 μ.μ. της ίδιας μέρας, στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Πέρα απ’ τον καθρέφτη» απ’ τον Θεατρικό Όμιλο Καλαβρύτων «Πάνος Μίχος», σε κείμενα και σκηνοθεσία Ισμήνης Σακελλαροπούλου.

Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΜΑΟΥΤΧΑΟΥΖΕΝ

Στις 8 μ.μ., στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ θα παρουσιάσει αποσπάσματα από «τη μπαλάντα του Μαουτχάουζεν – του νεκρού αδερφού». Μια συναυλία – αφιέρωμα στο Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα, σ’ ενορχήστρωση Τάσου Καρακατσάνη.

ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 8.30 π.μ. στην Ιερά και Ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση για τους Εκτελεσθέντες μοναχούς απ’ τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

ΣΤΗΝ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ

Επίσης, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κλειτορίας θα τελεστεί μνημόσυνο για τους Εκτελεσθέντες από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη θέση «Μαγέρου» Κλειτορίας, στις 12 Δεκεμβρίου 1943 και στην ευρύτερη περιοχή της Κλειτορίας κατά τη χρονική περίοδο 12 έως 15 Δεκεμβρίου 1943.

Θ’ ακολουθήσει, στις 10 π.μ. επιμνημόσυνη δέηση στο Μνημείο Πεσόντων, ομιλία, απαγγελία αντιπολεμικών ποιημάτων από μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου – Λυκείου Κλειτορίας, προσκλητήριο πεσόντων, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου απ’ την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαβρύτων.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κλειτορίας και τα Σχολεία της Δημοτικής Κοινότητας Κλειτορίας.

Το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαβρύτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.kalavrita.gr/component/k2/item/3212-prosklisi-prgramma-ekdeiloseis-mnimis-82-xronia-kalavritino-olokautoma

