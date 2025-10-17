Παρουσιάστηκε η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

Ουσιαστική και ζεστή βραδιά

Παρουσιάστηκε η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών
17 Οκτ. 2025 12:58
Pelop News

Το ιδανικό σκηνικό μιας ιδιαίτερης εκδήλωσης αποτέλεσε το βράδυ της Τετάρτης η κατάμεστη αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, όπου παρουσιάστηκε το νέο μυθιστόρημα του Κώστα Λογαρά «Διπλή Ζωή» (εκδ. Καστανιώτη).

Το φιλικό κλίμα, η περιεκτική εισήγηση της Μίνας Πετροπούλου, φιλολόγου-κριτικού λογοτεχνίας, η ουσιαστική συζήτηση συγγραφέα-κοινού, τα τραγούδια Χατζιδάκι και Θεοδωράκη που έπαιξε στο πιάνο ο Ανδρέας Κότσιφας, συνέθεσαν μια παρουσίαση ακριβώς όπως την ήθελε ο συγγραφέας.

Ως «ένα από τα πιο ώριμα και τολμηρά δείγματα της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας» χαρακτήρισε το βιβλίο του Κ. Λογαρά η Μίνα Πετροπούλου, στο οποίο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η πίστη, η οικογενειακή ευθύνη, η σεξουαλικότητα και η προσωπική αλήθεια. «Ενα πολύσημο έργο, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως καθρέφτης των κοινωνικών μας αντιφάσεων και ως βαθιά ανθρώπινη αφήγηση. Ενα μυθιστόρημα-κάτοπτρο, που μάς κοιτάζει όχι με κατηγορία, αλλά με κατανόηση· και μας υποχρεώνει να δούμε κατάματα τον εαυτό μας ∙ εκεί όπου τα όρια ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος δεν είναι πια καθαρά, αλλά θολά, ανθρώπινα και -τελικά– αληθινά».

Παρουσιάστηκε η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

«Είναι ένα δύσκολο βιβλίο και έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα» ανέφερε ο συγγραφέας. «Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις μέσα από τη συζήτησή μας, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί είναι πολύ σύγχρονο το θέμα του βιβλίου και την απάντηση θα τη δώσει η ίδια η ζωή» πρόσθεσε προτού δεχτεί την πρώτη ερώτηση από το κοινό. Και οι ερωτήσεις ήταν πολλές, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τις αλλαγές στον θεσμό της οικογένειας, τη διάκριση μεταξύ έρωτα και αγάπης, τις σχέσεις γονιών-παιδιών, τον ρόλο της κοινής γνώμης κ.ά.

Παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Καράβολας με τη σύζυγό του, ο ομ. καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Πατρών Διονύσης Μπονίκος, από τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών οι Βασίλης Λαδάς, Αντώνης Σκιαθάς, Σπύρος Βρεττός, Γιώργος Κοζίας, Μαίρη Σιδηρά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Αναστασία Ντόντη, ο πρόεδρος της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου, ο φιλόλογος Αρης Δρουκόπουλος, ο εκδότης Ανδρέας Τσιλίρας, η πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας Ελένη Δάσιου, οι δημοσιογράφοι Κωνσταντίνος Μάγνης, Νίκος Σουγλέρης, οι δικηγόροι Κατερίνα Αυγέρη και Βιβή Σφαέλου, η σύμβουλος επικοινωνίας Ζέττα Ζάχου, κ.ά.

Παρουσιάστηκε η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

Η εκδήλωση, που συντόνισε η γράφουσα, έκλεισε μελωδικά, με άπαντες να σιγοτραγουδούν, κατόπιν παρότρυνσης του Α. Κότσιφα, «Μην τον ρωτάς τον ουρανό». Την ωραία βραδιά συνδιοργάνωσαν οι εκδόσεις Καστανιώτη και το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου – Παπαχρίστου».

(Φωτογραφίες: Ελισάβετ Ανθοπούλου).

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:51 ΕΦΕΤ: Γνωστό «σταφιδοκέικ» ανακαλείται από την αγορά
15:43 Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο αρχηγός της οργάνωσης που εκμεταλλευόταν σεξουαλικά κορίτσια και διακινούσε πορνογραφικό υλικό
15:34 Καλάβρυτα: Χωρίς Οδοντωτό τα απογεύματα από το Σάββατο
15:28 Συνάντηση συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Πρόεδρο του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά
15:16 Καταγγελία του Σωματείου «Ιπποκράτης» για το Χειρουργείο του Νοσοκομείου Πατρών
15:08 Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Ρέτσος και Γιάρεμτσουκ
15:00 Τρένο: «Μπαλώματα» ανάγκης στον Αγιο Βασίλειο – Έριξαν πίσσα ικανοποιώντας αίτημα των κατοίκων
14:58 Ο Δημήτρης Κατσικάρης νέος Γραμματέας Επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής
14:58 Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιάννη Πανίτσα
14:52 «Κόφτης» στα μικρόφωνα της Βουλής: Τέλος στις ατελείωτες ομιλίες από 27 Οκτωβρίου
14:44 Κόκκαλης προς Φεύγα στη Βουλή: «Φεύγα, πρέπει να φύγεις – Ντροπή για τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη»
14:39 «Το 4ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας «ταξιδεύει» στη Ζάκυνθο
14:33 Βόλος: Ελεύθερος ο 12χρονος που απείλησε συμμαθητή του με σουγιά – “Το έκανα για πλάκα” είπε στην απολογία του
14:29 Παναθηναϊκός: Οι υπογραφές απομένουν για την έλευση του Μπενίτεθ
14:26 Δούκας: Έμαθα από τα sites τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία – “Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος”
14:13 Σοκ στους Αμπελοκήπους: Άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλωνα
14:13 Νέο γραφείο πόλης για την ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ολομέλεια της χρονιάς
14:09 Η Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας διαψεύδει πως «παρακράτησε» σπίτι νεκρού
14:07 Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 21χρονο και 18χρονο για οργάνωση και διακίνηση παιδικής πορνογραφίας – Σοκάρει η υπόθεση
13:58 Η σκόνη επιστρέφει: Διπλό κύμα από τη Σαχάρα “πνίγει” τη χώρα – Πού θα βρέξει και πόσο θα πέσει η θερμοκρασία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ