Παρουσιάστηκε η «Διπλή Ζωή» του Κώστα Λογαρά στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

Το ιδανικό σκηνικό μιας ιδιαίτερης εκδήλωσης αποτέλεσε το βράδυ της Τετάρτης η κατάμεστη αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, όπου παρουσιάστηκε το νέο μυθιστόρημα του Κώστα Λογαρά «Διπλή Ζωή» (εκδ. Καστανιώτη).

Το φιλικό κλίμα, η περιεκτική εισήγηση της Μίνας Πετροπούλου, φιλολόγου-κριτικού λογοτεχνίας, η ουσιαστική συζήτηση συγγραφέα-κοινού, τα τραγούδια Χατζιδάκι και Θεοδωράκη που έπαιξε στο πιάνο ο Ανδρέας Κότσιφας, συνέθεσαν μια παρουσίαση ακριβώς όπως την ήθελε ο συγγραφέας.

Ως «ένα από τα πιο ώριμα και τολμηρά δείγματα της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας» χαρακτήρισε το βιβλίο του Κ. Λογαρά η Μίνα Πετροπούλου, στο οποίο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται ζητήματα όπως η πίστη, η οικογενειακή ευθύνη, η σεξουαλικότητα και η προσωπική αλήθεια. «Ενα πολύσημο έργο, που λειτουργεί ταυτόχρονα ως καθρέφτης των κοινωνικών μας αντιφάσεων και ως βαθιά ανθρώπινη αφήγηση. Ενα μυθιστόρημα-κάτοπτρο, που μάς κοιτάζει όχι με κατηγορία, αλλά με κατανόηση· και μας υποχρεώνει να δούμε κατάματα τον εαυτό μας ∙ εκεί όπου τα όρια ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος δεν είναι πια καθαρά, αλλά θολά, ανθρώπινα και -τελικά– αληθινά».

«Είναι ένα δύσκολο βιβλίο και έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα» ανέφερε ο συγγραφέας. «Θα προσπαθήσω να δώσω απαντήσεις μέσα από τη συζήτησή μας, αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί είναι πολύ σύγχρονο το θέμα του βιβλίου και την απάντηση θα τη δώσει η ίδια η ζωή» πρόσθεσε προτού δεχτεί την πρώτη ερώτηση από το κοινό. Και οι ερωτήσεις ήταν πολλές, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τις αλλαγές στον θεσμό της οικογένειας, τη διάκριση μεταξύ έρωτα και αγάπης, τις σχέσεις γονιών-παιδιών, τον ρόλο της κοινής γνώμης κ.ά.

Παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Τάκης Πετρόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Πατρέων Ανδρέας Καράβολας με τη σύζυγό του, ο ομ. καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου Πατρών Διονύσης Μπονίκος, από τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών οι Βασίλης Λαδάς, Αντώνης Σκιαθάς, Σπύρος Βρεττός, Γιώργος Κοζίας, Μαίρη Σιδηρά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Αναστασία Ντόντη, ο πρόεδρος της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών Βαγγέλης Πολίτης Στεργίου, ο φιλόλογος Αρης Δρουκόπουλος, ο εκδότης Ανδρέας Τσιλίρας, η πρόεδρος της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας Ελένη Δάσιου, οι δημοσιογράφοι Κωνσταντίνος Μάγνης, Νίκος Σουγλέρης, οι δικηγόροι Κατερίνα Αυγέρη και Βιβή Σφαέλου, η σύμβουλος επικοινωνίας Ζέττα Ζάχου, κ.ά.

Η εκδήλωση, που συντόνισε η γράφουσα, έκλεισε μελωδικά, με άπαντες να σιγοτραγουδούν, κατόπιν παρότρυνσης του Α. Κότσιφα, «Μην τον ρωτάς τον ουρανό». Την ωραία βραδιά συνδιοργάνωσαν οι εκδόσεις Καστανιώτη και το βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου – Παπαχρίστου».

(Φωτογραφίες: Ελισάβετ Ανθοπούλου).

