Παρουσιάστηκε η μελέτη οριοθέτησης του ποταμού Βουραϊκού – Προστασία του περιβάλλοντος και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής

Η μελέτη οριοθέτησης τμημάτων του ποταμού Βουραϊκού παρουσιάστηκε σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσία εκπροσώπων φορέων, επιστημόνων και τοπικών αρχών, σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026.Η μελέτη, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την προστασία ενός μοναδικού φυσικού οικοσυστήματος, αλλά και για τη θωράκιση της ευρύτερης περιοχής απέναντι σε πλημμυρικούς κινδύνους.

Στον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση, επισημαίνοντας ότι τα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για πρόληψη και σωστό σχεδιασμό. «Η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται θεσμική θωράκιση, επιστημονική τεκμηρίωση και συντονισμένη δράση», ανέφερε, τονίζοντας ότι η οριοθέτηση των υδατορεμάτων αποτελεί βασικό εργαλείο για την αποφυγή καταστροφών και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας στην περιοχή, ο κ. Φαρμάκης υπενθύμισε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί σημαντικές δράσεις για τον Βουραϊκό, όπως εργασίες συντήρησης αντιπλημμυρικών έργων, υδρολογικές και υδραυλικές μελέτες, ενώ το επόμενο διάστημα δρομολογούνται επιπλέον παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης. Επεσήμανε ακόμη τη σημασία του Βουραϊκού ως φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, τονίζοντας: «Ο Βουραϊκός δεν είναι απλώς ένας ποταμός. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, της ιστορίας μας και της αναπτυξιακής μας προοπτικής», σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια, στο κομμάτι που της αναλογεί έχει αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της, καθώς δεν έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα. Γι’ αυτό και όπως τόνισε, απαιτείται κοινή ευθύνη και κοινή δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος, δήλωσε:«Η μελέτη που παρουσιάσαμε σήμερα, είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο για την προστασία της περιοχής, τόσο από πλημμυρικούς κινδύνους όσο και για την διατήρηση του μοναδικού φυσικού πλούτου του φαραγγιού του Βουραϊκού, το οποίο αποτελεί έναν οικολογικό θησαυρό με τεράστια περιβαλλοντική και ιστορική αξία για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συνολικά για την Πελοπόννησο. Η προστασία του Βουραϊκού, των περιοχών που διασχίζει ο ποταμός και των τοπικών κοινωνιών, και συνολικά η ανάδειξη και ανάπτυξή τους, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την διαχείριση των υδατορεμάτων, αποτελεί προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Αρχικά, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Φλωράτος, παρουσίασε στοιχεία για τη φυσική και ιστορική ταυτότητα του Βουραϊκού ποταμού, ο οποίος έχει μήκος περίπου 40 χλμ., πηγάζει από τον Χελμό και εκβάλλει στον Κορινθιακό Κόλπο, ενώ διασχίζει το γνωστό φαράγγι του Βουραϊκού, δίπλα από τη διαδρομή του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Στη συνέχεια αναλύθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τα υδατορέματα και την οριοθέτησή τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα βασικά στοιχεία της μελέτης οριοθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας, η οποία εξετάζει τμήμα περίπου 6,75 χιλιομέτρων του ποταμού στην περιοχή των Καλαβρύτων. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε ότι η οριοθέτηση αποτελεί βασικό εργαλείο για την προστασία της φυσικής κοίτης, την πρόληψη πλημμυρών και τον σωστό πολεοδομικό σχεδιασμό

Παράλληλα κατατέθηκαν εναλλακτικές λύσεις για την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, μεταξύ των οποίων η κατασκευή αναχωμάτων και η διεύρυνση της κοίτης του ποταμού.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η στρατηγική της Περιφέρειας βασίζεται στην πρόληψη και τον σχεδιασμό: «Με σχέδιο, συνεργασία και σεβασμό στο περιβάλλον μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο Βουραϊκός θα παραμείνει ζωντανός, ασφαλής και προστατευμένος για τις επόμενες γενιές».

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει σε έργα και μελέτες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των περιοχών απέναντι στην κλιματική κρίση, προστατεύοντας παράλληλα τον φυσικό πλούτο και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

