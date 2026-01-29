Παρουσίες στελεχών της «Πάτρα Ενωμένη» σε κοπές πίτας συλλόγων και φορέων της πόλης

Σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας συλλόγων και φορέων της Πάτρας παρευρέθηκαν στελέχη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της παράταξης.

Παρουσίες στελεχών της «Πάτρα Ενωμένη» σε κοπές πίτας συλλόγων και φορέων της πόλης
29 Ιαν. 2026 12:50
Pelop News

Παρουσίες σε εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων της Πάτρας καταγράφει η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Όπως αναφέρεται, ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Σβόλης παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των αθλητικών συλλόγων Προμηθέα και Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου – Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των διοικήσεων, αθλητές, προπονητές και φίλους των ομάδων.

Παρουσία είχε επίσης σε εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Βελβιτσίου και του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλοκάμπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοτική σύμβουλος Μάχη Σιώρου παρευρέθηκε στην εκδήλωση κοπής πίτας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου–Δυτικής Ελλάδας–Ιονίων Νήσων και του Πανελληνίου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα». Ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Ξυλιάς συμμετείχε στην εκδήλωση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλοκάμπου, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος Φίλιππος Οικονόμου στην εκδήλωση της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου – Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας.

Ο διαμερισματικός σύμβουλος στο Αρκτικό Διαμέρισμα Νίκος Τσεκούρας παρευρέθηκε στην κοπή βασιλόπιτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπάλλα, ενώ το μέλος της παράταξης Άννα Χονδρολέου στην εκδήλωση της ΝΕΠ.

Η παράταξη αναφέρει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει και να στηρίζει δράσεις συλλόγων και φορέων της πόλης που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τη νεολαία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:02 Προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες στην Πάτρα και όλη τη χώρα
14:58 Τραγωδία χωρίς τέλος: Ο Δημήτρης Μαρωνίτης είχε χάσει τον πατέρα του στον ίδιο δρόμο στη Ρουμανία
14:50 ΠΑΣΟΚ για επιστολική ψήφο αποδήμων: «Θετική διάθεση, με έμφαση στη διαφάνεια και την αντιπροσωπευτικότητα»
14:42 Δένδιας από τη φρεγάτα «Κίμων»: Επίσπευση της ανανέωσης της στρατηγικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας
14:38 Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σχεδιάζει το μέλλον της ως ενιαία και αδιάσπαστη οντότητα» – Παρουσίαση της νέας Χωρικής Επένδυσης, ύψους 56 εκατ. ευρώ
14:38 Επιστολική ψήφος και περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού: Ο «οδικός χάρτης» της κυβέρνησης για τις εκλογές του 2027
14:33 Βάρη: Στο φως αυτοκίνητο στο ρέμα Κόρμπι μετά την κακοκαιρία ΒΙΝΤΕΟ
14:22 Στη Θεσσαλονίκη ο Μάριος και ο Κώστας – Aπογειώθηκε το C-130 για τον επαναπατρισμό των επτά σορών
14:11 Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος για τη δολοφονία του πατέρα του – χωρίς δικηγόρο στην απολογία
14:08 Έκτακτη σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ευλογιά προβάτων – Φαρμάκης: «Στόχος να μπει τέλος στον ιό»
14:00 Πάτρα: Στα έγκατα των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου – Ο φακός της «Π» εισήλθε στο υπόγειο του μνημείου
13:59 Μαρινάκης: Σε εξέλιξη οι έρευνες για Βιολάντα και τροχαίο στη Ρουμανία – Επιστολική ψήφος, στέγη και ευλογιά στην ατζέντα
13:54 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Το τελευταίο «αντίο» στη 47χρονη Σταυρούλα Μπουκουβάλα – Βουβός θρήνος σε Καρδίτσα και Τρίκαλα
13:48 Τζουμάκας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Διαχρονική άγρια διαφθορά με ευθύνες πολιτικής ηγεσίας και φορέων»
13:47 Σύλληψη για παράνομη υλοτομία στο Δάσος Στροφυλιάς – Επιχείρησαν να παρασύρουν δασικό υπάλληλο
13:45 Εργαστήρι «Τα πολύτιμα μας συναισθήματα» στο ΚΑΠΗ Συνοικισμού Αιγίου
13:42 Οι σύγχρονες τάσεις στη φωτογραφία γάμου και γιατί η αυθεντικότητα κυριαρχεί
13:40 Δράσεις συλλογής και διανομής τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αιγιαλείας
13:34 Πάτρα: Μια ποιητική επιστροφή «σπίτι» με την Ιωάννα Καραμαλή στο Θέατρο Αγορά
13:27 Αχαΐα: Παρουσία επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην EXPOTROF 2026 με τη στήριξη του Επιμελητηρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ