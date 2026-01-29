Παρουσίες στελεχών της «Πάτρα Ενωμένη» σε κοπές πίτας συλλόγων και φορέων της πόλης

Παρουσίες σε εκδηλώσεις συλλόγων και φορέων της Πάτρας καταγράφει η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη», σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Όπως αναφέρεται, ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος Κώστας Σβόλης παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των αθλητικών συλλόγων Προμηθέα και Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου – Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, όπου συναντήθηκε με εκπροσώπους των διοικήσεων, αθλητές, προπονητές και φίλους των ομάδων.

Παρουσία είχε επίσης σε εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Βελβιτσίου και του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλοκάμπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοτική σύμβουλος Μάχη Σιώρου παρευρέθηκε στην εκδήλωση κοπής πίτας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου–Δυτικής Ελλάδας–Ιονίων Νήσων και του Πανελληνίου Σωματείου Γυναικών «Καλλιπάτειρα». Ο δημοτικός σύμβουλος Θεόδωρος Ξυλιάς συμμετείχε στην εκδήλωση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Καστελλοκάμπου, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος Φίλιππος Οικονόμου στην εκδήλωση της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου – Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας.

Ο διαμερισματικός σύμβουλος στο Αρκτικό Διαμέρισμα Νίκος Τσεκούρας παρευρέθηκε στην κοπή βασιλόπιτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπάλλα, ενώ το μέλος της παράταξης Άννα Χονδρολέου στην εκδήλωση της ΝΕΠ.

Η παράταξη αναφέρει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει και να στηρίζει δράσεις συλλόγων και φορέων της πόλης που σχετίζονται με τον αθλητισμό, τον πολιτισμό και τη νεολαία.

