«Πάρτε τη δική μου καρδιά»: Η μητέρα της Μυρτούς λυγίζει για το τελευταίο βράδυ και το άγγελμα του θανάτου

Με λόγια που ραγίζουν, η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς περιγράφει στην κατάθεσή της το πρόσωπο της κόρης της, αλλά και τις ώρες που προηγήθηκαν της τραγικής κατάληξης στο Αργοστόλι, τη νύχτα της 14ης Απριλίου 2026. Όσα αποδίδονται στη μαρτυρία της φωτίζουν όχι μόνο το οικογενειακό περιβάλλον της νεαρής κοπέλας, αλλά και τον αβάσταχτο τρόπο με τον οποίο η ίδια ενημερώθηκε πως το παιδί της δεν ήταν πια στη ζωή.

Η μητέρα της Μυρτώς μιλά για ένα παιδί ήσυχο, κλειστό, δεμένο με το σπίτι και την οικογένεια. Όπως αναφέρει, η 19χρονη ήταν ένα κορίτσι «ταπεινό και ευγενικό», χωρίς έντονη κοινωνική ζωή, με καθημερινότητα που περιστρεφόταν γύρω από τη σχολή, το σπίτι και το σκυλάκι της. Σπούδαζε βοηθός μικροβιολόγου σε ΙΕΚ στο Αργοστόλι και, σύμφωνα με όσα λέει η μητέρα της, δεν είχε καμία σχέση με ουσίες ή με συμπεριφορές που θα μπορούσαν να προϊδεάσουν για ένα τέτοιο τέλος.

Η σχέση εμπιστοσύνης και οι υποψίες που ήρθαν μετά

Στην κατάθεσή της, η μητέρα αναφέρεται και στην επαφή της κόρης της με τον 23χρονο, τον οποίο, όπως λέει, είχε δει μόνο μέσα από βιντεοκλήσεις. Περιγράφει ότι δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία, επειδή είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Μυρτώ και θεωρούσε ότι ανάμεσά τους δεν υπήρχαν μυστικά. Μέσα από τη μαρτυρία της, πάντως, ξεδιπλώνονται και πολύ βαριές προσωπικές υποψίες για το τι μπορεί να συνέβη εκείνο το βράδυ. Οι αναφορές αυτές, όμως, αποτελούν ισχυρισμούς της μητέρας και όχι διαπιστωμένα δικαστικά γεγονότα.

Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το βάρος της νέας κατάθεσης: δεν έρχεται να κλείσει την υπόθεση, αλλά να δείξει πώς μια μάνα αντιλαμβάνεται εκ των υστέρων τα πρόσωπα και τα γεγονότα που βρέθηκαν γύρω από το παιδί της τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατο. Η δική της εκτίμηση είναι πως η κόρη της βρέθηκε σε συνθήκες εκμετάλλευσης, όμως αυτή η γραμμή ανήκει στη δική της οπτική και εξετάζεται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.





«Μου είπαν να πάω στο νοσοκομείο και κατάλαβα ότι κάτι είχε συμβεί»

Το πιο σκληρό κομμάτι της κατάθεσης είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο έμαθε η μητέρα της Μυρτώς ότι η κόρη της είχε πεθάνει. Όπως αναφέρει, δέχθηκε τηλεφώνημα από το νοσοκομείο και της ζητήθηκε να πάει εκεί χωρίς να της εξηγήσουν τηλεφωνικά τι είχε συμβεί. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε να χτίζεται μέσα της η αγωνία, που μετατράπηκε σε βεβαιότητα μόλις είδε, όπως λέει, τα «παγωμένα βλέμματα» των γιατρών και του προσωπικού.

Η ίδια περιγράφει ότι δεν μπορούσε να δεχτεί αυτό που άκουγε. Πριν ακόμη της μιλήσουν καθαρά, της έδωσαν ηρεμιστικά και εκείνη, όπως λέει, ικέτευε τους γιατρούς να σώσουν το παιδί της. Στο πιο σπαρακτικό σημείο της κατάθεσής της, φέρεται να λέει ότι τους παρακάλεσε «να πάρουν τη δική μου καρδιά και να τη δώσουν σε εκείνη». Είναι η φράση που συμπυκνώνει όλο το μέγεθος της συντριβής μιας μάνας μπροστά στο αδιανόητο.

Το νέο στοιχείο δεν είναι η υπόθεση, αλλά η μάνα

Η υπόθεση της Μυρτώς έχει ήδη απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη από τις πρώτες ημέρες, με προηγούμενα δημοσιεύματα να καταγράφουν τα ερωτήματα για τις τελευταίες ώρες της 19χρονης και τις ποινικές εξελίξεις γύρω από τα πρόσωπα που κατηγορούνται. Αυτό που έρχεται τώρα στο προσκήνιο είναι κάτι διαφορετικό: η μαρτυρία της μητέρας, όχι ως νομικό έγγραφο μόνο, αλλά ως ανθρώπινο ντοκουμέντο πόνου.

Και ίσως γι’ αυτό η συγκεκριμένη κατάθεση αγγίζει τόσο έντονα. Γιατί πίσω από τη δικογραφία, τα στοιχεία, τις καταθέσεις και τις έρευνες, προβάλλει ξανά η εικόνα μιας 19χρονης που έφυγε από τη ζωή και μιας μητέρας που ακόμη προσπαθεί να καταλάβει πότε χάθηκε το παιδί της, πού δεν πρόλαβε να δει τον κίνδυνο και πώς ένα τηλεφώνημα από το νοσοκομείο γκρέμισε μέσα σε λίγα λεπτά έναν ολόκληρο κόσμο.

