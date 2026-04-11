Πάσχα 2026: Με χαμηλότερους ρυθμούς η έξοδος από τα λιμάνια της Αττικής

Με σαφώς χαμηλότερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες εξελίσσεται σήμερα, Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου, η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Η κορύφωση της κίνησης φαίνεται πως έχει ήδη περάσει, με το σημερινό σκηνικό σε Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο και Αργοσαρωνικό να παραπέμπει περισσότερο στις τελευταίες αναχωρήσεις των εκδρομέων, παρά στη μαζική πίεση των προηγούμενων 24ώρων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, από το λιμάνι του Πειραιά και ειδικότερα από την πύλη Τζελέπη έχουν προγραμματιστεί σήμερα πέντε δρομολόγια, με εκτίμηση για 2.366 αναχωρήσεις επιβατών. Στον Αργοσαρωνικό προβλέπονται 18 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με περίπου 550 επιβάτες, καθώς και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων, τα οποία αναμένεται να μεταφέρουν 1.262 άτομα. Από τη Ραφήνα έχουν προγραμματιστεί επτά απόπλοι προς τις Κυκλάδες με 1.351 επιβάτες, μαζί με τρία επιπλέον δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο αναμένονται τέσσερις απόπλοι με περίπου 300 επιβάτες.

Η πίεση έφυγε, αλλά η έξοδος δεν έχει τελειώσει

Η σημερινή εικόνα είναι αισθητά πιο ήρεμη από εκείνη της Μεγάλης Παρασκευής, όταν τα λιμάνια κινήθηκαν σε πολύ πιο αυξημένους ρυθμούς. Χθες, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 16 απόπλοι με 14.591 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ στον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 35 δρομολόγια που μετέφεραν 11.201 επιβάτες. Την ίδια ώρα, από τη Ραφήνα έγιναν 14 απόπλοι προς τις Κυκλάδες με 8.418 επιβάτες και από το Λαύριο εννέα απόπλοι με συνολικά 2.792 αναχωρήσεις.

Η σύγκριση των στοιχείων δείχνει καθαρά ότι η μεγάλη έξοδος έχει ήδη απορροφηθεί στις προηγούμενες ημέρες. Το Μεγάλο Σάββατο λειτουργεί περισσότερο ως ημέρα ολοκλήρωσης της μετακίνησης για όσους άφησαν για το τέλος την αναχώρησή τους, με πολύ πιο περιορισμένο όγκο επιβατών και αισθητά μικρότερο αριθμό δρομολογίων.

Πειραιάς, Ραφήνα και Λαύριο σε πιο ήπιο σκηνικό

Η πιο χαρακτηριστική ένδειξη της υποχώρησης της πίεσης είναι ο Πειραιάς, όπου από τις δεκάδες χιλιάδες αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών, η κίνηση περιορίζεται σήμερα σε λίγες χιλιάδες. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Ραφήνα, που τις προηγούμενες ημέρες σήκωσε σημαντικό βάρος της εξόδου προς τις Κυκλάδες, αλλά σήμερα εμφανίζει σαφώς πιο ελεγχόμενη ροή επιβατών. Το ίδιο ισχύει και για το Λαύριο, όπου οι αναχωρήσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Παρά τη μείωση της κίνησης, το Λιμενικό Σώμα παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, διατηρώντας αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου για την ασφαλή διεξαγωγή των δρομολογίων. Η επιφυλακή αυτή είναι πάγια σε περιόδους μαζικών μετακινήσεων, ακόμη και όταν η εικόνα είναι εμφανώς πιο ήρεμη από το αποκορύφωμα της εξόδου.

Η έξοδος του Πάσχα ολοκληρώνει τον κύκλο της

Η συνολική εικόνα από τα λιμάνια της Αττικής δείχνει ότι η φετινή πασχαλινή έξοδος οδεύει προς το κλείσιμό της, με τις τελευταίες αναχωρήσεις να γίνονται πλέον χωρίς τη μεγάλη πίεση που καταγράφηκε τις αμέσως προηγούμενες ημέρες. Οι περισσότεροι εκδρομείς έχουν ήδη αναχωρήσει, ενώ όσοι φεύγουν σήμερα επιβιβάζονται σε ένα πολύ πιο ήρεμο περιβάλλον, με μικρότερες αναμονές και λιγότερη συμφόρηση στα λιμάνια.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά από την έξοδο στην επιστροφή, που παραδοσιακά δημιουργεί το επόμενο μεγάλο κύμα μετακινήσεων αμέσως μετά το πασχαλινό διήμερο. Για την ώρα, πάντως, το Μεγάλο Σάββατο επιβεβαιώνει ότι η κορύφωση της εξόδου έχει ήδη περάσει και ότι τα μεγάλα λιμάνια της Αττικής κινούνται ξανά σε σαφώς πιο διαχειρίσιμους ρυθμούς.

