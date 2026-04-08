Πάσχα 2026: Το αναστάσιμο μήνυμα του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ιερωνύμου

Με το μήνυμα της ελπίδας και της πνευματικής αφύπνισης απευθύνεται φέτος προς το ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος, μέσω της Πασχάλιας Ποιμαντορικής Εγκυκλίου για το έτος 2026. Ο Σεπτός Ποιμενάρχης υπογραμμίζει τη σημασία της θυσιαστικής αγάπης ως απάντηση στα αδιέξοδα της σύγχρονης εποχής.

Η Πασχάλιος ποιμαντορική ἐγκύκλιος του Μητροπολίτη

«Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια· ἑορταζέτω οὖν πᾶσα κτίσις τήν ἔγερσιν Χριστοῦ»

Μέ ἱερά συγκίνηση καί ἀναστάσιμη χαρά διαγγέλλουμε τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς κορυφαίας Ἑορτῆς τῆς Πίστεώς μας· τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος διακηρύσσει ὅτι «εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, κενόν ἄρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν» (Α΄ Κορ. 15,14). Τό γεγονός τῆς θείας Ἐγέρσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ καρδιά τῆς Ἐκκλησίας, τό θεμέλιο τῆς ἐλπίδος καί τό μέτρο τῆς ὄντως ζωῆς καί ἀληθείας. Δι’ αὐτῆς ὁ θάνατος καταλύεται, ἡ φθορά νικᾶται καί ὁ ἄνθρωπος καλεῖται νά μετέχει τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση βιώνει τό μυστήριο τοῦ Πάσχα ὡς διάβαση ἀπό τόν θάνατο στή ζωή, ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς, ἀπό τήν ἀπόγνωση στήν ἐλπίδα καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, στόν κατηχητικό του λόγο, μᾶς λέγει· «Εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καί λαμπρᾶς πανηγύρεως… μηδείς φοβείσθω τόν θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος». Βεβαίως, ἡ ἐμπειρία αὐτή δέν περιορίζεται μόνο στή λειτουργική ἑορτή, ἀλλά ἀποτελεῖ πρόσκληση σέ ἕναν καινούργιο τρόπο ζωῆς.

Σήμερα, ὁ κόσμος βιώνει ποικίλες δοκιμασίες· ἀβεβαιότητα, φόβο, ἀποξένωση καί πνευματική σύγχυση. Ἡ νίκη, ὅμως, τοῦ Κυρίου κατά τοῦ θανάτου ἀποτελεῖ τήν ἀπάντηση σέ κάθε ἀδιέξοδο. Ὁ Ἀναστάς Χριστός μᾶς προσφέρει ἐλπίδα καί προοπτική, διότι ὅπως ὁ ἴδιος διαβεβαιώνει· «Θαρσεῖτε· ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον» (Ἰω. 16,33).

Ἐντούτοις, ἡ καινή ἐν Χριστῷ ζωή προϋποθέτει εἰλικρινῆ προσωπική προσπάθεια. Δέν ἀρκεῖ ἡ ἐξωτερική τήρηση τῶν ἐθίμων, ἀλλά ἀπαιτεῖται μία ἐσωτερική ἀναμόρφωση. Ὁ Χριστός καλεῖ τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς νά σταυρώσει τά πάθη του καί νά ἀναστηθεῖ πνευματικῶς, ὡς «καινή κτίσις» (Β΄ Κορ. 5,17) καί ἡ μόνη ὁδός πρός τήν ἀληθινή αὐτή ἀναγέννηση εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ μετάνοια, ἡ συγχώρηση καί ἡ κοινωνία τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Ἰδιαιτέρως, στή σύγχρονη κοινωνία, ὅπου κυριαρχεῖ ὁ ἀτομικισμός καί ἡ ἀδιαφορία, τό Μέγα Μυστήριο τοῦ Πάθους καί τῆς τριημέρου Ἐγέρσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ προβάλλει τήν ἀλήθεια τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης καί τῆς ἔμπρακτης ἀλληλεγγύης. Ὁ Ἀναστάς Κύριος γίνεται «ἡ εἰρήνη ἡμῶν» (Ἐφ. 2,14), ἀποκαθιστᾶ τή σχέση μεταξύ Θεοῦ καί πεπτωκότος ἀνθρώπου καί τήν ἑνότητα τῆς πίστεως, καλῶντας μας ταυτοχρόνως νά καταστοῦμε ζῶντα μέλη τοῦ Σώματος Αὐτοῦ, φορεῖς τῆς εἰρήνης, τῆς φιλαδελφίας καί τῆς δικαιοσύνης στόν κόσμο.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Ἐγώ εἰμί ἡ ἀνάστασις καί ἡ ζωή» (Ἰω. 11,25), διακηρύσσει ὁ Χριστός, προσκαλῶντας μας νά μετέχουμε στή λαμπροφόρο ἑορτή τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως Αὐτοῦ, βαδίζοντας στό φῶς τῆς καινῆς ζωῆς, καθότι «εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινή κτίσις» (Β΄ Κορ. 5,17).

Εὔχομαι ἐκ βάθους καρδίας τό Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστάσεως νά φωτίσει τόν νοῦ καί νά θερμάνει τήν καρδιά καθενός ἐξ ἡμῶν, χαρίζοντας ὑγεία, εἰρήνη καί πνευματική προκοπή σέ ὅλους, ὥστε νά γίνουμε μάρτυρες τοῦ μηνύματος τῆς ζωῆς καί τῆς ἐλπίδος μέσα στόν σύγχρονο κόσμο, ἐμπιστευόμενοι τή ζωή μας στόν Ἀναστάντα Κύριο, ὁ ὁποῖος «πάντα καινά ποιεῖ» (Ἀποκ. 21,5).

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Μετά πατρικῆς ἀγάπης καί Ἀναστασίμων εὐχῶν

Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἱερώνυμος

