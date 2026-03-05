Πάσχα στην Ελλάδα: Έξι προορισμοί για ανοιξιάτικες αποδράσεις

Η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας αποτελεί για πολλούς την πρώτη μεγάλη ευκαιρία ταξιδιού της άνοιξης. Η ανάγκη για αλλαγή παραστάσεων, επαφή με τη φύση και λίγες ημέρες μακριά από τον ρυθμό των μεγάλων πόλεων οδηγεί συχνά σε μικρές αποδράσεις σε μέρη που συνδυάζουν παράδοση, φυσική ομορφιά και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν προορισμοί που προσφέρουν ξεχωριστή πασχαλινή εμπειρία, είτε μέσα από τα τοπικά έθιμα είτε μέσα από το τοπίο και την ιστορία τους. Παρακάτω παρουσιάζονται έξι επιλογές που συνδυάζουν πολιτισμό, φύση και ανοιξιάτικη διάθεση.

Ρέθυμνο

Το Ρέθυμνο, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, αποτελεί έναν προορισμό όπου η ιστορία συναντά τη ζωντανή καθημερινότητα. Στην Παλιά Πόλη, τα στενά δρομάκια και τα ενετικά κτίρια αφηγούνται την πορεία αιώνων, ενώ το επιβλητικό φρούριο της Φορτέτζας δεσπόζει πάνω από την πόλη.

Σημαντικό σημείο αναφοράς της περιοχής είναι και η Ιερά Μονή Αρκαδίου, με τη μακρά ιστορία και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της. Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει και έντονη οινική παράδοση. Το μικροκλίμα που δημιουργεί η παρουσία του Ψηλορείτη συμβάλλει στην αργή ωρίμανση των σταφυλιών, δίνοντας ιδιαίτερο χαρακτήρα στα τοπικά κρασιά.

Για όσους αναζητούν και στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, οι παραλίες της Πρέβελης, του Δαμνονίου, της Σούδας και του Αμμουδίου συγκαταλέγονται στις πιο γνωστές της περιοχής.

Καλαμάτα

Η Καλαμάτα, πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, αποτελεί μια επιλογή που συνδυάζει θάλασσα, ιστορία και γαστρονομία. Η παραλιακή ζώνη της πόλης προσφέρεται για περίπατο ή καφέ με θέα τον Μεσσηνιακό κόλπο, ενώ σε μικρή απόσταση βρίσκονται παραλίες όπως η Βέργα, η Μικρή Μαντίνεια και ο Αλμυρός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Κάστρο της Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται σε λόφο στο βόρειο τμήμα της πόλης και συνδέεται με σημαντικές στιγμές της ιστορίας της Πελοποννήσου.

Για όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή, το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης και ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Μεσσήνης, περίπου 33 χιλιόμετρα μακριά, αποτελούν σημαντικούς σταθμούς. Το κέντρο της πόλης διαθέτει επίσης πληθώρα επιλογών για φαγητό και διασκέδαση.

Κέρκυρα

Η Κέρκυρα θεωρείται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς προορισμούς για το Πάσχα στην Ελλάδα. Το νησί είναι γνωστό για τα ιδιαίτερα έθιμά του, με πιο χαρακτηριστικό τους «Μπότηδες», τα πήλινα δοχεία που ρίχνονται από τα παράθυρα των σπιτιών το Μεγάλο Σάββατο.

Οι πασχαλινές εκδηλώσεις συνοδεύονται από συμμετοχή φιλαρμονικών, χορωδιών και τοπικών συλλόγων, ενώ η Ανάσταση στην Πάνω Πλατεία αποτελεί μια από τις πιο γνωστές στιγμές των εορτασμών.

Πέρα από τα έθιμα, η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, με τα ενετικά στοιχεία και τα στενά καντούνια, προσφέρει μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Σημεία όπως το Καμπιέλο, μία από τις παλαιότερες συνοικίες της πόλης, αποτελούν ιδανική αφετηρία για περιήγηση.

Σε μικρή απόσταση από την πόλη βρίσκονται και γνωστές παραλίες, όπως η Παλαιοκαστρίτσα και η Γλυφάδα.

Πήλιο

Το Πήλιο αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει βουνό και θάλασσα, προσφέροντας πολλές επιλογές για δραστηριότητες και εξερεύνηση.

Χωριά όπως η Πορταριά, η Ζαγορά και η Τσαγκαράδα ξεχωρίζουν για την αρχιτεκτονική τους, τα πλακόστρωτα καλντερίμια και την έντονη φυσική παρουσία. Η Πορταριά είναι γνωστή και για το Μονοπάτι των Κενταύρων, έναν από τους πιο δημοφιλείς περιπατητικούς προορισμούς της περιοχής.

Στην πλευρά του Αιγαίου βρίσκονται μερικές από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του Πηλίου, όπως ο Μυλοπόταμος, ο Άγιος Ιωάννης, η Φακίστρα και το Παπά Νερό.

Η περιοχή προσφέρεται επίσης για δραστηριότητες όπως πεζοπορία και canyoning σε φαράγγια της περιοχής, με τη συνοδεία εξειδικευμένων οδηγών.

Λεωνίδιο

Το Λεωνίδιο, παραθαλάσσια κωμόπολη της Αρκαδίας στις ακτές του Μυρτώου Πελάγους, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει φυσική ομορφιά και αρχιτεκτονική παράδοση.

Το τοπίο κυριαρχείται από τον χαρακτηριστικό Κοκκινόβραχο, ο οποίος έχει κάνει την περιοχή γνωστή και στους λάτρεις της αναρρίχησης.

Η πόλη ξεχωρίζει για τα αρχοντικά σπίτια της τσακώνικης αρχιτεκτονικής, με πέτρινες αυλές και παραδοσιακά στοιχεία. Ανάμεσα στα πιο γνωστά κτίρια συγκαταλέγονται ο Πύργος Τσικαλιώτη και το Αρχοντικό Πολυτίμου.

Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η παραλία Πλάκα, που θυμίζει αιγαιοπελαγίτικο ψαροχώρι και διαθέτει επιλογές για φαγητό και διασκέδαση, ενώ κοντά βρίσκονται και οι παραλίες Λάκκος και Σαμπατική.

Αίγινα

Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα, η Αίγινα αποτελεί έναν εύκολα προσβάσιμο προορισμό με σημαντική ιστορική και θρησκευτική παρουσία.

Σημαντικό σημείο του νησιού είναι η Μονή Αγίου Νεκταρίου, ενώ η Παλαιοχώρα με τα ερειπωμένα εκκλησάκια αποτελεί δημοφιλή προορισμό για περίπατο μέσα στη φύση.

Στο λιμάνι της Αίγινας ξεχωρίζουν τα νεοκλασικά κτίρια που απλώνονται κατά μήκος της παραλιακής, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Κολώνας, που σχετίζεται με την αρχαία ακρόπολη της πόλης.

Ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού είναι και ο Ναός της Αφαίας, χαρακτηριστικό δείγμα αρχαϊκής αρχιτεκτονικής.

Η Αίγινα είναι γνωστή και για τα φιστίκια της, τα οποία αποτελούν βασικό προϊόν της τοπικής παραγωγής. Για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν την επίσκεψη με μπάνιο, παραλίες όπως η Μονή και το Κλήμα προσφέρουν καθαρά νερά και εύκολη πρόσβαση.

