ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Δύο πολιτικές εκδηλώσεις μέσα στην εβδομάδα στην Πάτρα – Με Παπανδρέου και Τσουκαλά

Δύο πολιτικές εκδηλώσεις με έντονο ενδιαφέρον πραγματοποιούνται μέσα στην εβδομάδα στην Πάτρα, με κοινό σημείο αναφοράς τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στο Κτίριο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Διοργανώνεται από το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει θέμα «Εκφοβισμός και Βία στην Εκπαίδευση». Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος αναμένεται να αναπτύξει τις θέσεις του γύρω από ένα ζήτημα με έντονη κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση, που απασχολεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Η δεύτερη εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, επίσης στις 18:00, στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας (πλατεία Γεωργίου, άνω μέρος). Πρόκειται για την Προσυνεδριακή Ολομέλεια ΝΟΕΣ Αχαΐας, στο πλαίσιο των κομματικών διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ.

Ομιλητές θα είναι οι Κωνσταντίνος Τσουκαλάς και Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.

Τις εκδηλώσεις γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας, Νίκος Μοιράλης, καλώντας τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, αλλά και τους πολίτες της Πάτρας, να δώσουν το «παρών».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



