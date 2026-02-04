ΠΑΣΟΚ Αχαΐας: Η ασφάλεια στην Αιγιάλεια είναι ζήτημα ευθύνης της Πολιτείας

Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

Η εικόνα που καταγράφεται σήμερα στις αστυνομικές υπηρεσίες της Αιγιάλειας προκαλεί έντονο προβληματισμό και εύλογη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Οι ελλείψεις προσωπικού, η αυξημένη πίεση στους υπηρετούντες αστυνομικούς και οι περιορισμένες επιχειρησιακές δυνατότητες συνθέτουν μια κατάσταση που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη διοικητική δυσκολία της καθημερινότητας.

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους οριακής επάρκειας.

Η πραγματικότητα δείχνει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στην περιοχή καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες με περιορισμένα μέσα. Παρά τις προσπάθειές τους, η πίεση που δέχονται είναι διαρκής και δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη συνθήκη λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η ασφάλεια δεν διασφαλίζεται με αριθμητικές προσεγγίσεις ούτε με αποσπασματικές λύσεις. Απαιτεί σταθερό σχεδιασμό, επαρκή στελέχωση και ουσιαστική παρουσία στον δρόμο.

Ιδιαίτερα στην περιφέρεια, όπου οι δυνατότητες αναπλήρωσης είναι περιορισμένες, η ανάγκη για ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική. Οι τοπικές κοινωνίες δεν μπορούν να αισθάνονται λιγότερο προστατευμένες.

Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίσει έγκαιρα τις πραγματικές ανάγκες και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών στην Αιγιάλεια.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η ασφάλεια δεν είναι ζήτημα επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά ουσιαστικής πολιτικής ευθύνης.

Για τον λόγο αυτό, καλούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να αξιολογήσουν άμεσα τα δεδομένα και να δώσουν λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών και των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

Η προστασία της κοινωνίας και η στήριξη των αστυνομικών δεν προσφέρονται για καθυστερήσεις. Απαιτούν αποφάσεις.

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής θα συνεχίσει να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

