ΠΑΣΟΚ Αχαϊας υπέρ Παπανδρέου: Μέχρι πού θα φτάσει άραγε ο κύριος Βαξεβάνης;

«Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής

 

08 Φεβ. 2026 16:43
Η Νομαρχική Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαϊας έσπευσε άμεσα να πάρει θέση υπέρ του Γιώργου Παπανδρέου απέναντι σε δημοσίευμα (της εφημερίδας Documento) που βγήκε και επιχειρεί να συνδέσει τον πρώην πρωθυπουργό με την υπόθεση Επστάιν.

Η ανακοίνωση της ΝΕ, με υπογραφή του γραμματέα της Νίκου Μοίραλη:

«Ένα κατάπτυστο και ανυπόστατο δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου με τον Jeffrey Epstein. Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είχε στο παρελθόν, ούτε έχει σήμερα οποιαδήποτε σχέση ή επικοινωνία με τον Epstein. Καμία επαφή σε όλη την διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας.

Όσοι επιχειρούν να παρουσιάσουν ως «αποκάλυψη» ή δήθεν «σκοτεινή διαδρομή» την απολύτως δημόσια διαδικτυακή ενημέρωση διεθνών επενδυτών και μετόχων της Deutsche Bank σχετικά με την κατάσταση της χώρας μετά το δημοψήφισμα του 2015 — όταν είχε τεθεί ανοιχτά το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη — δεν είναι απλώς ανακριβείς· είναι σκόπιμα παραπλανητικοί.

Σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, η υπεύθυνη ενημέρωση της διεθνούς οικονομικής κοινότητας και η υπεράσπιση της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν επιλογή – ήταν υποχρέωση και πράξη πατριωτικής ευθύνης.

Αλλά όταν δεν μπορούν να αντικρούσουν επιλογές που δικαιώθηκαν ιστορικά – όπως ο αγώνας για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και την αποτροπή του Grexit – επιλέγουν τη σπίλωση και τη συκοφαντία.

Η χώρα έχει πληρώσει βαρύ τίμημα από τα fake news και τις θεωρίες συνωμοσίας, που θέλησαν να αποσιωπούνται τα πραγματικά αίτια της τότε κρίσης.

Τέλος η λάσπη! Ως πότε θα δηλητηριάζεται η Ελληνική κοινωνία με ανυπόστατες συνωμοσιολογίες;».

 

