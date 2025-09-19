ΠΑΣΟΚ: Αίτημα για άμεση κατάθεση εγγράφων στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν να κατατεθεί σειρά εγγράφων πριν από την εξέταση των πρώτων μαρτύρων στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.

ΠΑΣΟΚ - ΣΗΜΙΤΗΣ
19 Σεπ. 2025 14:53
Pelop News

Την κατάθεση κρίσιμων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής από το ΠΑΣΟΚ, με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο της Επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο. Το αίτημα έρχεται ενόψει της έναρξης της διαδικασίας κλήσης μαρτύρων, την επόμενη εβδομάδα.

Όπως υπογραμμίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, είναι απαραίτητο τα έγγραφα να κατατεθούν άμεσα ώστε να καταστεί δυνατή η στοιχειώδης εξέταση των πρώτων μαρτύρων, οι οποίοι είναι οι πρόσφατα διατελέσαντες πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ και αναμένεται να εμφανιστούν στην Επιτροπή στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι βουλευτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν συμπληρωματικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ζητούν να κατατεθούν:

  • Η απόφαση επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν το Πρόγραμμα Δράσης (Action Plan).
  • Οι καταγγελίες που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι σήμερα.
  • Τα έγγραφα που εστάλησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από εισαγγελικές αρχές και την Οικονομική Αστυνομία για διερεύνηση παρατυπιών ή απατών, στο διάστημα 2019–2025.
  • Η λίστα με τα περίπου 6.000 δεσμευμένα ΑΦΜ, καθώς και ποια από αυτά έχουν αποδεσμευθεί και πληρωθεί.

Την επιστολή υπογράφουν οι βουλευτές Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς.
