ΠΑΣΟΚ: Δύο πρόσωπα της «επιτροπής διεύρυνσης» διαψεύδουν τη συμμετοχή τους – «Δεν έδωσα συγκατάθεση»

Αναταράξεις προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η ανακοίνωση της νέας «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», καθώς δύο από τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των 35 μελών δήλωσαν δημόσια ότι δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για συμμετοχή.

Η διάψευση Κορακάκη

Ανάμεσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν από τη Χαριλάου Τρικούπη βρισκόταν και αυτό του μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η αναφορά του ονόματός του οφείλεται σε «παρεξήγηση».

Μιλώντας στο 902.gr ανέφερε πως, έπειτα από μια σύντομη συζήτηση με γνωστό του, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. «Κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο μουσικοσυνθέτης θέλησε να αποκλείσει κάθε άλλη ερμηνεία, τονίζοντας ότι «είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

«Μια νύχτα ξαφνικά»

Αποστάσεις πήρε και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης, το όνομα του οποίου επίσης εμφανίστηκε στη σύνθεση της επιτροπής.

Σε δήλωσή του με τίτλο «Μια νύχτα ξαφνικά», σημείωσε ότι βρέθηκε να περιλαμβάνεται «σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή» χωρίς να γνωρίζει, όπως ανέφερε, «καν τι και πώς συντονίζει».

Παράλληλα, σχολίασε με ειρωνικό τόνο και την ιδιότητα που του αποδόθηκε, διευκρινίζοντας ότι είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και όχι, όπως αναφέρθηκε, των «Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας».

Η πολιτική τοποθέτηση

Ο Μιχάλης Πατεντάλης τοποθέτησε τη δημόσια παρέμβασή του και σε ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι η ιδεολογική του αφετηρία βρίσκεται στην Αριστερά και στις αξίες της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δίκαιης ανακατανομής του πλούτου.

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή του σε συζητήσεις προοδευτικών δυνάμεων δεν σημαίνει αυτομάτως και ένταξη σε κομματική δομή, κλείνοντας με την αιχμηρή φράση: «Παρεμπιπτόντως: πίνω καφέ και στα Εξάρχεια…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



