ΠΑΣΟΚ: Δύο πρόσωπα της «επιτροπής διεύρυνσης» διαψεύδουν τη συμμετοχή τους – «Δεν έδωσα συγκατάθεση»

Με απρόοπτα ξεκίνησε η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, καθώς δύο από τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν ως μέλη της νέας «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν δημόσια ότι δεν έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν.

ΠΑΣΟΚ: Δύο πρόσωπα της «επιτροπής διεύρυνσης» διαψεύδουν τη συμμετοχή τους – «Δεν έδωσα συγκατάθεση»
10 Μαρ. 2026 12:30
Pelop News

Αναταράξεις προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η ανακοίνωση της νέας «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», καθώς δύο από τα πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα των 35 μελών δήλωσαν δημόσια ότι δεν έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για συμμετοχή.

Η διάψευση Κορακάκη

Ανάμεσα στα ονόματα που ανακοινώθηκαν από τη Χαριλάου Τρικούπη βρισκόταν και αυτό του μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι η αναφορά του ονόματός του οφείλεται σε «παρεξήγηση».

Μιλώντας στο 902.gr ανέφερε πως, έπειτα από μια σύντομη συζήτηση με γνωστό του, δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι στηρίζει το ΠΑΣΟΚ. «Κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω», είπε χαρακτηριστικά.

Ο μουσικοσυνθέτης θέλησε να αποκλείσει κάθε άλλη ερμηνεία, τονίζοντας ότι «είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας».

«Μια νύχτα ξαφνικά»

Αποστάσεις πήρε και ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης, το όνομα του οποίου επίσης εμφανίστηκε στη σύνθεση της επιτροπής.

Σε δήλωσή του με τίτλο «Μια νύχτα ξαφνικά», σημείωσε ότι βρέθηκε να περιλαμβάνεται «σε μια λίστα διεύρυνσης και σε μια συντονιστική επιτροπή» χωρίς να γνωρίζει, όπως ανέφερε, «καν τι και πώς συντονίζει».

Παράλληλα, σχολίασε με ειρωνικό τόνο και την ιδιότητα που του αποδόθηκε, διευκρινίζοντας ότι είναι πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας και όχι, όπως αναφέρθηκε, των «Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας».

Η πολιτική τοποθέτηση

Ο Μιχάλης Πατεντάλης τοποθέτησε τη δημόσια παρέμβασή του και σε ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι η ιδεολογική του αφετηρία βρίσκεται στην Αριστερά και στις αξίες της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δίκαιης ανακατανομής του πλούτου.

Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή του σε συζητήσεις προοδευτικών δυνάμεων δεν σημαίνει αυτομάτως και ένταξη σε κομματική δομή, κλείνοντας με την αιχμηρή φράση: «Παρεμπιπτόντως: πίνω καφέ και στα Εξάρχεια…».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:44 Μπακογιάννη κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Το rebranding πήγε χαμένο» – «Το γινάτι βγάζει μάτι»
13:44 Πετρέλαιο: Στο «κόκκινο» η αγορά λόγω Μέσης Ανατολής – Περικοπές 6% στην παγκόσμια παραγωγή
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ