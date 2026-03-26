ΠΑΣΟΚ: Έκανε σποτ για το συνέδριό του το σαρδάμ Τασούλα με το «1981»

Το λεκτικό λάθος του Κώστα Τασούλα μετά τη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα βρήκε σχεδόν αμέσως πολιτική «δεύτερη ζωή». Το ΠΑΣΟΚ το αξιοποίησε σε βίντεο-κάλεσμα για το συνέδριό του, που ανοίγει την Παρασκευή 27 Μαρτίου στο Tae Kwon Do.

ΠΑΣΟΚ: Έκανε σποτ για το συνέδριό του το σαρδάμ Τασούλα με το «1981»
26 Μαρ. 2026 11:14
Pelop News

Το σαρδάμ του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, ο οποίος μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην πλατεία Συντάγματος ανέφερε το 1981 αντί για το 1821, έγινε η αφορμή για το νέο προωθητικό βίντεο του ΠΑΣΟΚ ενόψει του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Οι εργασίες του συνεδρίου είναι προγραμματισμένες από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στο κλειστό του Tae Kwon Do.

Στο βίντεο, το κόμμα αξιοποιεί με χιουμοριστική διάθεση τη φράση που ακούστηκε από τον κ. Τασούλα, ενώ στα πλάνα εμφανίζονται μορφές της Επανάστασης να κρατούν πράσινες σημαίες του ΠΑΣΟΚ. Με αυτόν τον τρόπο, το σποτ συνδέει ευθέως το «1981» του λεκτικού λάθους με τη χρονιά-ορόσημο για το κόμμα, όταν το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου ανέβηκε για πρώτη φορά στην εξουσία.

Η συνέχεια του βίντεο περιλαμβάνει εικόνες του Ανδρέα Παπανδρέου, μουσικά ακούσματα που παραπέμπουν στην εποχή και πλάνα από πανηγυρισμούς στους δρόμους της Αθήνας μετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Το σποτ ολοκληρώνεται με μέλη της νεολαίας του κόμματος, τα οποία απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στο συνέδριο με το σύνθημα «Μαζί Κερδίζουμε την Ελλάδα που Αξίζουμε».

