ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ομολόγησε on air» και ζητά από τον Μητσοτάκη άμεση αποπομπή

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους απάντησε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής στη συνέντευξη του Μακάριου Λαζαρίδη στο OPEN, υποστηρίζοντας ότι ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαίωσε εκ νέου πως δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις για τον διορισμό του το 2007. Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα σημειώνει ότι ο κ. Λαζαρίδης «ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις», ενώ τον κατηγορεί ότι προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και τελικά εκτέθηκε ακόμη περισσότερο.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ ήρθε αμέσως μετά τη δημόσια υπερασπιστική γραμμή που επέλεξε ο υφυπουργός, ο οποίος έδειξε on air το πτυχίο που, όπως είπε, έλαβε το 1992 από το The College of Southeastern Europe και υποστήριξε ότι το 2007 μπορούσε κάποιος να εργαστεί ως μετακλητός ακόμη και με βεβαίωση σπουδών, επειδή οι μετακλητοί διορίζονται με πολιτική επιλογή και δεν περνούν από ΑΣΕΠ.

Λαζαρίδης: Εδειξε on air το πτυχίο και απάντησε για τον διορισμό του – «Δεν παραιτούμαι»

«Από ειδικός επιστήμονας, τον εμφάνισε ως απλό μετακλητό»

Το ΠΑΣΟΚ στέκεται ιδιαίτερα σε αυτό ακριβώς το σημείο της υπεράσπισης Λαζαρίδη. Οπως αναφέρει, ενώ στο ΦΕΚ διορισμού του αναγραφόταν θέση «Ειδικού Επιστήμονα», ο ίδιος σήμερα εμφανίστηκε να λέει ότι είχε προσληφθεί ως απλός μετακλητός και ότι εκ των υστέρων είδε στο ΦΕΚ τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα», αποδίδοντας την ευθύνη σε μια απρόσωπη διοίκηση. Η Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζει αυτή την αντίφαση ως κεντρικό στοιχείο πολιτικής έκθεσης του υφυπουργού.

Με αυτή τη γραμμή, το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει την τηλεοπτική εμφάνιση του κ. Λαζαρίδη από πράξη υπεράσπισης σε πολιτικό μπούμερανγκ. Δηλαδή, όχι σε απάντηση που κλείνει το θέμα, αλλά σε μια δημόσια παραδοχή που το ανοίγει ακόμη περισσότερο και μεταφέρει πλέον την πίεση ευθέως στο πρωθυπουργικό γραφείο. Αυτή είναι πολιτική εκτίμηση που προκύπτει από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης και τον χρόνο που αυτή εκδόθηκε, αμέσως μετά τη συνέντευξη.

Η απαίτηση προς τον πρωθυπουργό

Στο πιο αιχμηρό μέρος της ανακοίνωσής του, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να επικαλεστεί άγνοια και ότι οφείλει να αποπέμψει άμεσα τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Το κόμμα μιλά για εξαπάτηση του Δημοσίου και ανεβάζει τον πήχη της πολιτικής ευθύνης στο ανώτατο επίπεδο, συνδέοντας ευθέως τον πρωθυπουργό με την παραμονή του κ. Λαζαρίδη στο κυβερνητικό σχήμα.

Από την πλευρά του, ο Μακάριος Λαζαρίδης έχει ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν σκέφτεται την παραίτηση, επιμένοντας πως ο διορισμός του ήταν νόμιμος και πως είναι «πολύ καθαρός και έντιμος». Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση περνά πλέον σε νέα φάση πολιτικής σύγκρουσης, με την αντιπολίτευση να ζητά αποπομπή και τον ίδιο να επιλέγει ανοιχτή αντεπίθεση.

