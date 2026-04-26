ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα

Αυτούς και αυτές τους 21 εισηγήθηκε για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης πρότεινε ανανέωση για Σολωμού και νέο γραμματέα
26 Απρ. 2026 15:07
Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη (ακουγόταν και ο Δημήτρης Μάντζος) προτείνει τελικά ο Νίκος Ανδρουλάκης για νέο γραμματέα του ΠΑΣΟΚ.

Για το Πολιτικό Συμβούλιο προτείνει κατά αλφαβητική σειρά:

τον Μιχάλη Αεράκη
την Τόνια Αντωνίου
τη Μιλένα Αποστολάκη
τον Παύλο Γερουλάνο
τον Θανάση Γλαβίνα
τη Μαρία Δαφέρμου
την Άννα Διαμαντοπούλου
τον Χάρη Δούκα
τον Λευτέρη Καρχιμάκη
τον Μιχάλη Κατρίνη
τη Μάρα Κουκουδάκη
την Όλγα Μαρκογιαννάκη
τον Νίκο Μήλη
τον Κώστα Παπαδημητρίου
τον Φίλιππο Σαχινίδη
τον Κώστα Σκανδαλίδη
την Κατερίνα Σολωμού
τον Ανδρέα Σπυρόπουλο
τον Μιχάλη Τζελέπη
τον Κώστα Τσουκαλά
την Έφη Χαλάτση
τον Παύλο Χρηστίδη
τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό:

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου
Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης
Ο γραμματέας αυτό-οργάνωσης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

