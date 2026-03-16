ΠΑΣΟΚ: Πάνω από 150.000 ψήφισαν για το συνέδριο – Οι συσχετισμοί και οι εξελίξεις

Η χθεσινή διαδικασία εκλογής των περίπου 3.800 συνέδρων λειτούργησε και ως πεδίο αναζήτησης νέων εσωκομματικών συμμαχιών

16 Μαρ. 2026 8:54
Pelop News

Το πολιτικό διακύβευμα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στρέφει την προσοχή κορυφαίων στελεχών, που εμφανίστηκαν σε κοινό μέτωπο κατά της ηγεσίας για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Το Συνέδριο ξεκινά στις 27 Μαρτίου και, παρά το αριθμητικό προβάδισμα του Νίκου Ανδρουλάκη, στελέχη όπως ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος επιχειρούν να αναδείξουν την πρότασή τους ως ισχυρή και πλειοψηφική στην κοινωνία.

Η χθεσινή διαδικασία εκλογής των περίπου 3.800 συνέδρων λειτούργησε και ως πεδίο αναζήτησης νέων εσωκομματικών συμμαχιών. Η συμμετοχή πάνω από 150.000 μελών κατέγραψε «πρωτογενείς» εκπλήξεις και ενίσχυση δυνάμεων που αντιτίθενται σε βασικές επιλογές της ηγεσίας, όπως η διεύρυνση, η διαγραφή Κωνσταντινόπουλου και η ποινικοποίηση διαφορετικών απόψεων, όπως τόνισε και ο Νίκος Παπανδρέου.

Σημαντική ήταν η παρουσία των άλλων τάσεων σε μεγάλες περιφέρειες όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Λάρισα, με πολύωρες ουρές και μεγάλη συμμετοχή. Στην Αττική εκτιμάται ότι προσήλθαν περίπου 70.000 μέλη, πολλά από τα οποία εγγράφηκαν στο μητρώο λίγο πριν ψηφίσουν. Το πρώτο «σκανάρισμα» δείχνει κινητικότητα που μπορεί να επηρεάσει τον χάρτη συμμαχιών προς το Συνέδριο.

Η προεδρική πλευρά φιλοδοξεί να εξασφαλίσει το 60% των Συνέδρων, ενώ περίπου 6.000 υποψήφιοι διεκδικούν 4.000 θέσεις μέσω μονοσταυρίας, στις οποίες θα προστεθούν και τα αριστίνδην μέλη, αριθμός που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000. Στόχος όλων των πλευρών είναι η ταχύτατη συσπείρωση δυνάμεων ενόψει Συνεδρίου αλλά και εκλογών, με έμφαση σε περιφέρειες όπως η Κρήτη, η Δυτική και Βόρεια Ελλάδα.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δεν ψήφισε στη χθεσινή διαδικασία, αν και δεν έχει ζητηθεί η διαγραφή του από μέλος του κόμματος. Η απόφαση παράδοσης της έδρας της Αρκαδίας θα ενεργοποιηθεί μετά την εκλογή του νέου αντιπροέδρου του ΠΑΣΟΚ την Τετάρτη. Την Πέμπτη, ο κ. Κωνσταντινόπουλος θα πάρει το λόγο στην Ολομέλεια, όχι μόνο για την πορεία του, αλλά και για τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

