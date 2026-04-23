ΠΑΣΟΚ: «Προεκλογικά ημίμετρα» οι κυβερνητικές εξαγγελίες

ΠΑΣΟΚ: «Προεκλογικά ημίμετρα» οι κυβερνητικές εξαγγελίες

23 Απρ. 2026 9:29
Pelop News

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, χαρακτηρίζοντας ως «προεκλογικά ημίμετρα» τις πρόσφατες οικονομικές εξαγγελίες του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε ενημερωτική εκπομπή του OPEN, υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «με την πλάτη στον τοίχο» και επιχειρεί να επιστρέψει στους πολίτες ένα ελάχιστο μέρος των δισεκατομμυρίων που έχουν αφαιρεθεί από το εισόδημά τους λόγω του πληθωρισμού.

Η Χαριλάου Τρικούπη, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, εξειδίκευσε τις ενστάσεις της, εστιάζοντας στα εξής σημεία:

  • Καύσιμα: Χαρακτήρισε ως «εμβαλωματική» την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ μόνο για τον Μάιο.

  • Δημογραφικό: Ανέφερε ότι η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά υπολείπεται μιας συγκροτημένης πολιτικής.

  • Ιδιωτικό χρέος & Συνταξιούχοι: Έκανε λόγο για «εμπαιγμό» των υπερχρεωμένων πολιτών και για ανεπαρκείς παρεμβάσεις που δεν καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των συνταξιούχων.

Το ΠΑΣΟΚ αντιπαραβάλλει το δικό του «συνεκτικό σχέδιο» για την ανάταξη της οικονομίας, κατηγορώντας τη ΝΔ για «συντηρητικές επιλογές» που αντιμετωπίζουν τον πολίτη ως πελάτη.

Παρεμβάσεις στη Βουλή

Σήμερα το μεσημέρι, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναπτύξει από το βήμα της Ολομέλειας τις τροπολογίες που κατέθεσε το κόμμα του. Οι προτάσεις αφορούν στην επιβολή έκτακτης εισφοράς στα καθαρά κέρδη των τραπεζών για τη διετία 2025-2026, την επιτάχυνση της απόσβεσης αναβαλλόμενων φόρων και τη διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές χρεώσεις για την προστασία των καταναλωτών.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ σχολίασαν επίσης τις πρόσφατες αναρτήσεις της «Ομάδας Αλήθειας», σημειώνοντας ότι το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να προβάλουν τις σταθερές θέσεις του Νίκου Ανδρουλάκη ενάντια στις πελατειακές λογικές. «Τους ευχαριστούμε που αναδεικνύουν έναν ακέραιο πολιτικό, επιτρέποντας τις συγκρίσεις με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα των μετακλητών και των απευθείας αναθέσεων», ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

